Susto en Chilches por la rotura de una tubería de riego

Monumental susto el que se llevaron en la noche de este pasado martes los vecinos de la calle Vertedera de Chilches, en la zona occidental ... del término municipal de Vélez-Málaga, en el límite con Rincón de la Victoria. La rotura de una tubería de riego inundó la vía, alcanzando el agua más de 30 centímetros de altura en un tramo de unos 300 metros de longitud.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, desplazados desde el parque de Rincón de la Victoria, fueron los encargados de intervenir para impedir que el líquido elemento alcanzara a las viviendas.

La actuación de los profesionales, evacuando el agua con bombas de achique y abriendo las alcantarillas de la calle, desatorándolas, evitó que el recurso hídrico alcanzase a las casas. Pasadas las 1.00 horas de esta pasada madrugada los bomberos se retiraron de la zona, sin que se produjeran daños personales, tan solo materiales.

Ampliar Imagen de la calle Vertedera de Chilches, inundada, en la noche de este pasado martes. CPB

El anterior episodio de este tipo en Vélez-Málaga se registró en junio de 2020, en plena pandemia del Covid-19, cuando la rotura de una tubería provocó la fuga de 500.000 litros de agua. Se trató de una conducción en alta de la empresa pública Axaragua que suministra agua del embalse al depósito número 1 del municipio para el abastecimiento.

Algo más de un año antes, en febrero de 2019, se produjo también la rotura de la tubería de abastecimiento del pantano de La Viñuela a la altura de la pedanía veleña de El Trapiche. El agua llegó a alcanzar el metro y medio de altura, anegando los bajos de más de 60 viviendas. Los bomberos tuvieron que rescatar a una mujer de 90 años. Los daños fueron valorados en un mínimo de 100.000 euros.