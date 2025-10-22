Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del agua acumulada en la calle Vertedera de Chilches. CPB
Sucesos en Málaga

Susto en Chilches por la rotura de una tubería de riego

La avería se produjo en la medianoche de este pasado martes, inundando buena parte de la calle Vertedera del núcleo costero de Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:34

Comenta

Monumental susto el que se llevaron en la noche de este pasado martes los vecinos de la calle Vertedera de Chilches, en la zona occidental ... del término municipal de Vélez-Málaga, en el límite con Rincón de la Victoria. La rotura de una tubería de riego inundó la vía, alcanzando el agua más de 30 centímetros de altura en un tramo de unos 300 metros de longitud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  4. 4 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  5. 5 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  8. 8 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Susto en Chilches por la rotura de una tubería de riego

Susto en Chilches por la rotura de una tubería de riego