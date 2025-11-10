Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de Bomberos han intervenido esta mañana en la extinción del incendio de un autobús de la EMT SUR

Málaga

Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT

La conductora del vehículo ha dado el aviso, sobre las 7:30 horas de este lunes, cuando circulaba por la avenida Nuestra Señora de los Clarines

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

Algunos vecinos y transeúntes del distrito Bailén-Miraflores se han llevado un buen susto este lunes a primera hora de la mañana tras registrarse un ... incendio en un autobús de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) de Málaga capital. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Málaga, ha sido la propia conductora del vehículo aectado quien ha dado el aviso, sobre las 7:30 horas de la mañana, cuando circulaba por la avenida Nuestra Señora de los Clarines.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  2. 2 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  3. 3 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  4. 4 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  5. 5 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  6. 6 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  7. 7 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  10. 10 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT

Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT