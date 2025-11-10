Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT

Algunos vecinos y transeúntes del distrito Bailén-Miraflores se han llevado un buen susto este lunes a primera hora de la mañana tras registrarse un ... incendio en un autobús de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) de Málaga capital. Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Málaga, ha sido la propia conductora del vehículo aectado quien ha dado el aviso, sobre las 7:30 horas de la mañana, cuando circulaba por la avenida Nuestra Señora de los Clarines.

SUR

Hasta el lugar del suceso se han desplazado una autobomba y un camión nodriza del parque Central de Martiricos, según fuentes municipales. También efectivos de la Policía Local y 061 aunque, al parecer, afortudadamente no se han registrado daños personales.

Según la información facilitada a SUR por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), los pasajeros del autobús salieron cuando la conductora se percató de la situación por lo que n se registraron ni heridos ni atrapados.