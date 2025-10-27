Suspenden a un profesor del conservatorio de danza 'Pepa Flores' de Málaga denunciado por propasarse con una menor

El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional investiga un grave altercado en el Conservatorio Profesional de Danza 'Pepa Flores', situado en la calle ... Cerrojo, en Málaga capital. Un profesor del centro, especialista en guitarra, ha sido suspendido de sus funciones por la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía por, presuntamente, propasarse con una alumna de 13 años.

Los hechos que han desencadenado este expediente disciplinario ocurrieron a última hora de la tarde de este miércoles 22 de octubre, cuando el docente, siempre según la versión de la menor, facilitada a este diario por su madre, la cogió de un brazo e intentó llevarla por la fuerza al vestuario de profesores de la primera planta. Para la familia, esta situación, acompañada de los comentarios «obscenos e inapropiados» que según ellos habría proferido a la adolescente, sitúan lo ocurrido en la esfera del acoso sexual o incluso de los abusos, en este caso en grado de tentativa.

Todo comenzó minutos antes de las seis de la tarde, cuando el docente irrumpió en la clase de Danza Española que impartía otra profesora del centro, se quedó sentado en la última fila e hizo varios comentarios que interrumpieron el ritmo normal de la sesión. Al terminar la clase, el hombre se dirigió al vestuario de profesores. Cuando la profesora salió del aula, encontró a un grupo de alumnas arremolinadas en torno a la puerta e incluso pudo ver al denunciado a muy poca distancia de la menor de 13 años.

La escena fue grabada por algunos compañeros de clase de la adolescente, que intervinieron para auxiliarla. Esas imágenes se las mostraron primero a sus padres y luego a la Policía Nacional, que las incorporó a las diligencias abiertas. A la salida del centro, uno de los progenitores pidió explicaciones al profesor, que al parecer respondió de un modo despectivo, lo que provocó la reacción de todos los padres presentes y también de algunos vecinos de la zona. La situación alcanzó tal grado de tensión que el docente tuvo que salir escoltado en un coche patrulla para evitar una posible agresión.

El caso está siendo investigado por el Grume de la Policía Nacional, que remitirá las diligencias al juzgado de guardia. Paralelamente, el Servicio de Inspección Educativa de la Junta de Andalucía en Málaga abrió un expediente en el que se entrevistaron con los compañeros del profesor. Además del comportamiento hacia la menor, algunas familias ya venían advirtiendo de que el docente olía a alcohol. En consecuencia, este mismo lunes 27 de octubre se le notificó la suspensión cautelar de sus funciones.