Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

La joven que denunció una agresión sexual continuada tras casi 16 horas retenida asegura que el detenido hacía ilusión a su ideología supremacista

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:29

Comenta

La declaración de la víctima de la supuesta violación tras una cita en Tinder y el registro realizado en la casa del sospechoso en ... Benalmádena dibujan una personalidad en el presunto agresor que la policía califica de «violenta», con una «ideología supremacista» y con alusiones a su «superioridad genética».

