Sobresalto en Mijas tras arder una autocaravana y extenderse las llamas a otros tres vehículos

Una densa columna de humo negro ha sobresaltado esta mañana a los vecinos de Las Lagunas de Mijas. Según han precisado a SUR fuentes municipales, ... el incendio se ha originado en una autocaravana y, debido a la virulencia de las llamas, se ha extendido rápidamente a otros vehículos que estaban a escasa distancia.

El suceso ha ocurrido sobre las 09.30 horas en el descampado que hay en el recinto ferial. De acuerdo con las fuentes, se trata de una parcela privada que es habitual que se utilice como zona de aparcamiento. Además de la autocaravana, el fuego también ha calcinado un autobús y un turismo, y ha afectado a un camión.

A pesar del susto, no ha habido que lamentar daños personales. Los primeros avisos al servicio de Emergencias 112-Andalucía se han producido sobre las nueve y media, cuando varios vecinos han dado la voz de alarma al ver una gran columna de humo negra. Sin saber de dónde procedía, algunos advertían de que parecía situarse cerca de un centro escolar, aunque el mismo no se ha visto afectado.

Los operarios, de inmediato, han activado a los Bomberos de la ciudad, así como a la Policía Local, a los efectivos del Infoca, la Guardia Civil y a los servicios sanitarios de manera preventiva. El fuego ya ha quedado sofocado y, aunque la investigación se encuentra en una fase muy incipiente, las primeras hipótesis apuntan a que se habría originado de manera original.