Sobresalto en Mijas tras arder una autocaravana y extenderse las llamas a otros tres vehículos

Sobresalto en Mijas tras arder una autocaravana y extenderse las llamas a otros tres vehículos

Los servicios de Emergencias-112 Andalucía han recibido un aluvión de llamadas de vecinos que alertaban de una densa columna de humo negro

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:02

Comenta

Una densa columna de humo negro ha sobresaltado esta mañana a los vecinos de Las Lagunas de Mijas. Según han precisado a SUR fuentes municipales, ... el incendio se ha originado en una autocaravana y, debido a la virulencia de las llamas, se ha extendido rápidamente a otros vehículos que estaban a escasa distancia.

