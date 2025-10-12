Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Seis condenados en Málaga por fraude en prestaciones y subsidios de desempleo

Presuntamente se creó un entramado societario con empresas de reparto de mercancías que en realidad no tenían actividad alguna

Europa Press

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:37

La Audiencia de Málaga ha condenado a seis personas por fraude en subsidios de desempleo y prestaciones sociales con altas en la Seguridad Social de ... falsos trabajadores, a los que pedían dinero para este trámite, aunque luego no pagaban las cuotas. Para ello crearon un entramado societario con empresas de reparto de mercancías que en realidad no tenían actividad alguna.

