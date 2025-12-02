Los secuestros, la ciberdelincuencia y los delitos sexuales tiran de la criminalidad en Málaga

Los secuestros, la ciberdelincuencia y los delitos que atentan contra la libertad sexual (a excepción de las agresiones con penetración) son las principales infracciones penales ... que tiran, aunque ligeramente, de la criminalidad en la provincia de Málaga. El balance elaborado por el Ministerio del Interior relativo al tercer trimestre del 2025 muestra un incremento tanto de los delitos convencionales (1,4%) como de los cometidos en la red (9,2%), que suma una crecida general del 2,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. La estrella del informe son los secuestros: se han contabilizado un total de 13, ocho más que en los nueve primeros meses de 2024, lo que se traduce en un aumento del 160%.

El pasado 8 de junio, poco antes de las once de la noche, un hombre gritaba auxilio en la autovía, a la altura del distrito de Campanillas. Un conductor se paró a auxiliarlo y alertó a los servicios de emergencias. El afectado aseguraba que unos encapuchados lo habían secuestrado a punta de pistola cuando circulaba por la carretera de Benahavís y lo habían liberado pasado un rato en la capital malagueña. Varios meses antes, el 31 de enero concretamente, otro hombre era también secuestrado en San Pedro Alcántara (Marbella). Siete horas retenido le abocaron a descolgarse por la fachada del bloque en un intento de escapar. Aunque terminó cayendo al vacío, la Policía Nacional, que ya tenía cercado el edificio, pudo auxiliarlo rápidamente y detener a los autores cuando trataban de huir. Estos son algunos de los raptos que engrosan el dato de este último balance.

Se registran más de 40 ciberdelitos al día

Por su parte, la categoría de infracciones penales cometidas en la red presenta un crecimiento de 1.246 delitos, pasando de 13.611 a 14.857 -o, lo que es lo mismo, más de 40 al día-. La subida más significativa se observa en el apartado catalogado como «otros ciberdelitos», con un 20,5% (1.637 frente a las 1.972 de este año). Las estafas informáticas lo hacen un 7,6% (11.974 frente a 12.885). Entre esas cifras se encuentra el caso de un hombre de 70 años que se enamoró por redes sociales de un perfil que se presentaba como una sargento del ejército naval estadounidense de misión en Bagdad. La falsa militar prometía a la víctima que iría a visitarlo pronto y, con distintas excusas, le pedía dinero. En total llegó a transferirle 318.573 euros. Este fraude -conocido como 'timo del amor'- destapó una red internacional que fue desmantelada con la detención de cinco personas, una en la provincia de Málaga.

Los delitos de carácter sexual se han incrementado durante el tercer trimestre de 2025 en un 1,7% sobre 2024, a pesar de la disminución del 6,7% de las agresiones con penetración. En el informe atribuyen este aumento sostenido, aunque bastante inferior que años anteriores, a las «activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que reduce los niveles de infradenuncia existentes en relación con estos tipos penales».

Entre estas últimas cifras resalta la presunta agresión sexual a una adolescente de 16 años por parte de un menor de la misma edad mitad de la calle. Los hechos ocurrieron en el paseo marítimo Antonio Machado, una madrugada de junio, cuando la víctima iba caminando junto a dos amigos. Según su relato y el de los testigos, el arrestado apareció de forma sorpresiva, le dio un manotazo en los glúteos y, acto seguido, comenzó a realizarle tocamientos en sus genitales.

Caen los asesinatos, los robos y el tráfico de drogas

El informe del departamento de Fernando Grande-Marlaska señala que de enero a septiembre se cometió un homicidio doloso menos que en el mismo lapso anterior, 18 frente a 19. Disminuyen aún más los asesinatos en grado de tentativa, registrándose seis casos menos (47 sobre los 53 de 2024). Asimismo, caen los robos con violencia e intimidación (en un 20,8%), los cometidos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (22,5%), los hurtos (3,4%) y el tráfico de drogas (7,7%).