De un secuestro a varios tiroteos: 55 detenidos y 37 armas de fuego intervenidas en la Costa del Sol en el último mes

Cenaron en un conocido restaurante de Marbella sin esperar que, a su salida del establecimiento, en el aparcamiento, uno de ellos sería secuestrado por varios ... que lo metieron a la fuerza en un vehículo. Era 1 de octubre de 2024 y los raptores no liberaron a su víctima hasta cuatro días más tarde en Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria). Dos meses después, miembros de la misma organización, armados con una pistola y un subfusil, intentaron acabar con la vida de dos suecos, que se salvaron al descender por un talud de 30 metros. Ya tras su pista, la Policía supo que la banda, de origen francés, utilizaba una nave industrial en Antequera para transportar hachís. En la explotación de estas operaciones, hace tan solo unas semanas, agentes de los Grupo I y II de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Málaga detuvieron a 17 personas e intervinieron 21 armas de fuego -almacenadas en una vivienda en Estepona- y 374 kilos de hachís.

Pero, no ha sido el único golpe que ha asestado el cuerpo a las mafias asentadas en la Costa del Sol de las que destacan su «violencia» y «alto grado de especialización». El flamante comisario provincial, Roberto Rodríguez, ha hecho balance de los operativos realizados en la Costa del Sol en las últimas semanas: los arrestados ascienden a 55, en el arsenal intervenido hay 37 armas de fuego -algunas, de guerra- y munición, la droga aprendida roza los 9.000 kilos entre hachís y cocaína, el dinero en efectivo decomisado ronda los 150.000 euros y 40 han sido los vehículos interceptados.

Nueve actuaciones policiales y siete organizaciones criminales desarticuladas. Con la ventaja de una mayor financiación debido a los beneficios del tráfico de drogas y, en consecuencia, la posibilidad de más medios, el responsable en Málaga de la Policía Nacional reconoce que es «gente peligrosa»; no por ello, ha exclamado, van a ceder: «No vamos a dejar que todos aquellos que violentan la convivencia en la Costa del Sol se salgan con la suya. Serán identificados y puestos a disposición de la autoridad judicial, cueste lo que nos cueste».

Entre las operaciones también destaca la resolución del intento de homicidio acaecido el pasado mayo, a plena luz del día, en el parking del supermercado Lidl de calle Gerona, en la capital malagueña. El herido recibía dos disparos por parte de un grupo de cinco criminales que pretendían sustraerle una bolsa grande con fajos de billetes. Los investigadores han logrado capturar a dos de los presuntos responsables, el autor material de los disparos en Marbella y a otro en Málaga; para el resto se han emitido requisitorias internacionales de búsqueda y detención.