Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arsenal de armas intervenido. Salvador Salas
Golpe al crimen organizado

De un secuestro a varios tiroteos: 55 detenidos y 37 armas de fuego intervenidas en la Costa del Sol en el último mes

La Policía Nacional asesta en las últimas semanas un duro golpe al crimen organizado con la desarticulación de siete organizaciones

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

Cenaron en un conocido restaurante de Marbella sin esperar que, a su salida del establecimiento, en el aparcamiento, uno de ellos sería secuestrado por varios ... que lo metieron a la fuerza en un vehículo. Era 1 de octubre de 2024 y los raptores no liberaron a su víctima hasta cuatro días más tarde en Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria). Dos meses después, miembros de la misma organización, armados con una pistola y un subfusil, intentaron acabar con la vida de dos suecos, que se salvaron al descender por un talud de 30 metros. Ya tras su pista, la Policía supo que la banda, de origen francés, utilizaba una nave industrial en Antequera para transportar hachís. En la explotación de estas operaciones, hace tan solo unas semanas, agentes de los Grupo I y II de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Málaga detuvieron a 17 personas e intervinieron 21 armas de fuego -almacenadas en una vivienda en Estepona- y 374 kilos de hachís.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  4. 4

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  10. 10 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur De un secuestro a varios tiroteos: 55 detenidos y 37 armas de fuego intervenidas en la Costa del Sol en el último mes

De un secuestro a varios tiroteos: 55 detenidos y 37 armas de fuego intervenidas en la Costa del Sol en el último mes