Efectivos de la Policía Local y de Bomberos del Consorcio Provincial, en la tarde de este jueves en la zona inundada en Chilches. SUR
Sucesos en Málaga

La rotura de una tubería de riego provoca daños en una urbanización de Chilches

La avería, la segunda que se produce en apenas dos semanas en la calle Vertedera del núcleo costero occidental de Vélez-Málaga, ocasiona desperfectos en las fachadas de cuatro viviendas, una pérgola y la piscina comunitaria

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Segunda inundación en una urbanización de Chilches en el intervalo de poco más de dos semanas a causa de la rotura de una tubería ... de riego de aguas regeneradas en la zona occidental de Vélez-Málaga. Los vecinos de la calle Vertedera volvieron a sobresaltarse en la tarde de este pasado jueves al detectar el enorme géiser que procedía de una zona próxima, que arrastró una gran cantidad de agua por la vía, inundando los exteriores de al menos cuatro viviendas.

