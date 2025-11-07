La rotura de una tubería de riego provoca daños en una urbanización de Chilches

Segunda inundación en una urbanización de Chilches en el intervalo de poco más de dos semanas a causa de la rotura de una tubería ... de riego de aguas regeneradas en la zona occidental de Vélez-Málaga. Los vecinos de la calle Vertedera volvieron a sobresaltarse en la tarde de este pasado jueves al detectar el enorme géiser que procedía de una zona próxima, que arrastró una gran cantidad de agua por la vía, inundando los exteriores de al menos cuatro viviendas.

Los residentes llamaron rápidamente a las emergencias y hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Vélez-Málaga y del Consorcio Provincial de Bomberos, desde el vecino municipio de Rincón de la Victoria, que procedieron a acordonar la zona y a achicar el agua para tratar de que no se introdujese en los inmuebles.

La tubería de riego pertenece a las comunidades de regantes de la zona del Plan Guaro y se usa para el transporte de agua regenerada desde las depuradoras de Rincón de la Victoria y El Peñón del Cuervo en la capital, para el regadío de fincas de subtropicales (mangos y aguacates).

El precedente del 21 de octubre

Según han alertado los residentes, es la segunda vez que se produce una rotura en esta misma zona en un intervalo de apenas dos semanas, ya que el anterior suceso se registró el pasado martes 21 de octubre, al filo de las 23.00 horas. Al igual que en esta ocasión, el torrente de agua dañó las fachadas de varias casas, con desperfectos en al menos cuatro inmuebles.

El agua también afectó en esta ocasión a una pérgola de una de las terrazas y se adentró en la piscina de la comunidad. No se registraron daños personales, tan solo materiales. Los vecinos han pedido que se controle la situación de estas conducciones de agua de riego y que se evite que se repitan este tipo de averías.