Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Robert, en un vídeo grabado por su hermana. SUR

Robert, al ladrón de su silla de ruedas: «No imaginaba que alguien pudiera robar a un discapacitado; ni las ratas»

El hombre, que tiene daños medulares que afectan gravemente a su movilidad, la dejó unos minutos en el rellano del ascensor para colocar unas compras en casa

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Robert tiene 42 años y dos vidas. Una antes de 2022, en la que sacó cinco títulos profesionales, aprendió a hablar cuatro idiomas, era deportista ... y un buscavidas que trabajaba en todo lo que se le pusiera por delante. Y otra después, cuando una intervención quirúrgica para ponerle un bypass se complicó -lo operaron tres veces en cinco días - y le afectó gravemente la médula, además de dejarle dolores permanentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  6. 6

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre
  10. 10 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Robert, al ladrón de su silla de ruedas: «No imaginaba que alguien pudiera robar a un discapacitado; ni las ratas»

Robert, al ladrón de su silla de ruedas: «No imaginaba que alguien pudiera robar a un discapacitado; ni las ratas»