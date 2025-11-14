Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
Un joven le advirtió de que alguien había vandalizado su quiosco, pero en realidad lo que pretendía era desviar su atención del coche, donde ella acababa de dejar la maleta con cupones y la recaudación del día
Málaga
Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:30
Hay ladrones violentos, hay ladrones al descuido y los hay sin escrúpulos. En esta última categoría encajarían los delincuentes que el pasado martes 11 de ... noviembre desvalijaron a una vendedora de la ONCE de Málaga capital, a la que tendieron una trampa para sustraerle casi 5.000 euros entre cupones y la recaudación de la jornada.
El robo, que ya investiga la Policía Nacional, tuvo lugar unos minutos después de las nueve de la noche. La mujer, con un 74% de discapacidad diagnosticada por una enfermedad degenerativa que la ha obligado a pasar por el quirófano hasta en 14 ocasiones, acababa de cerrar el quiosco que regenta en el Centro de la ciudad.
La vendedora se dirigió a su coche, aparcado en una calle cercana, y metió el maletín en el que lleva la recaudación y los cupones dentro del maletero. Justo en ese momento se le acercó un joven con acento sudamericano -según denunció en comisaría- y le alertó de que alguien habían vandalizado su puesto de venta.
La mujer caminó hasta su quiosco acompañada por el desconocido, que le señaló las manchas que había en el cristal. Alguien lo había rociado con un líquido viscoso de color mostaza, similar al de un potito. La denunciante se quedó unos minutos a limpiarlo para evitar que se estropeara y perdió de vista al joven.
Cuando la vendedora volvió al coche, observó que tenía una de las ruedas delanteras rajadas. Luego comprobó que también una trasera. Al mirar el maletero, descubrió que le habían robado el maletín con todas sus pertenencias, entre ellas cupones diarios y del sorteo especial de Año Nuevo, 100 libros del Rasca y la máquina de TPV, que ya sido anulada por la ONCE.
La víctima, que fue atendida por el camarero de un bar cercano por la crisis de ansiedad que sufrió, avisó a una grúa, que llevó el vehículo y a su dueña a comisaría para que Policía Científica tomara huellas del turismo con el fin de identificar a los autores. La mujer ya ha presentado la denuncia.
