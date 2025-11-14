Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado en el que encontró el quiosco. Sur

Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa

Un joven le advirtió de que alguien había vandalizado su quiosco, pero en realidad lo que pretendía era desviar su atención del coche, donde ella acababa de dejar la maleta con cupones y la recaudación del día

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:30

Hay ladrones violentos, hay ladrones al descuido y los hay sin escrúpulos. En esta última categoría encajarían los delincuentes que el pasado martes 11 de ... noviembre desvalijaron a una vendedora de la ONCE de Málaga capital, a la que tendieron una trampa para sustraerle casi 5.000 euros entre cupones y la recaudación de la jornada.

