Hospital de Antequera (archivo). SUR
Sucesos Málaga

Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo

El herido también quedó detenido por supuestamente agredir a otro varón, que también sufrió lesiones

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:31

Con una brecha considerable en la cabeza encontraron los agentes a un hombre de 40 años en Antequera tras ser alertados de una trifulca. El ... afectado tuvo que ser evacuado con premura al hospital debido a la gravedad de la herida, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El presunto responsable, no obstante, también presentaba lesiones considerables, por lo que ambos quedaron detenidos en el centro sanitario bajo custodia policial.

