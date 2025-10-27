Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo

Con una brecha considerable en la cabeza encontraron los agentes a un hombre de 40 años en Antequera tras ser alertados de una trifulca. El ... afectado tuvo que ser evacuado con premura al hospital debido a la gravedad de la herida, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El presunto responsable, no obstante, también presentaba lesiones considerables, por lo que ambos quedaron detenidos en el centro sanitario bajo custodia policial.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 20 de octubre, por la tarde, cuando los servicios de emergencias fueron alertados de una reyerta en la vía pública. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Policía Local, que encontraron a un hombre con una gran brecha en la cabeza.

El hombre, supuestamente, había sido agredido con una botella de cristal por dos individuos «sin mediar palabra», según relató a los agentes, y entonces comenzaron a forcejear. Los presuntos agresores huyeron del lugar. Si bien, uno de ellos se desplazó hasta el hospital de Antequera por sus propios medios, según han informado las fuentes consultadas por este periódico.

El herido más grave fue atendido en el lugar y evacuado por los sanitarios también al centro sanitario debido a la «gravedad» de la lesión que sufrió y por la que, según las fuentes, fue necesario que entrara en quirófano.

De esta manera, los agentes consideraron que ambos eran responsables de un delito de lesiones, por lo que les informaron de su detención, quedando así custodiados en el hospital.