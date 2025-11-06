Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Policías rescatan a un octogenario deshidratado e inmóvil en el suelo de su domicilio en Fuengirola

El conserje alertó al 091 del hedor que salía de la vivienda. Hacía una semana que los vecinos no veían salir al auxiliado

E. Press

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

La Policía Nacional en Fuengirola ha salvado la vida a un hombre de 88 años que ha sido localizado en el suelo del baño de ... su domicilio con signos de deshidratación e inmóvil. El varón, que vivía solo, ha sido auxiliado y evacuado a un hospital. Según los vecinos, llevaba una semana sin ser visto, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  5. 5 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  8. 8 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  9. 9

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  10. 10

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Policías rescatan a un octogenario deshidratado e inmóvil en el suelo de su domicilio en Fuengirola

Policías rescatan a un octogenario deshidratado e inmóvil en el suelo de su domicilio en Fuengirola