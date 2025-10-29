Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Rescatan a una octogenaria desaparecida bajo la lluvia y en un terraplén en Málaga

Los familiares perdieron la pista a la anciana el martes, después de que saliera a dar un paseo, y a medianoche encontraron una de sus zapatillas en una zona de difícil acceso, al este de la capital

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:22

Comenta

Una mujer de 84 años que desapareció este martes ha sido rescatada de madrugada bajo la lluvia y en un terraplén al este de la ... capital malagueña. Sus hijos localizaron en una batida una zapatilla de la anciana, lo que fue clave para que agentes de la Policía Nacional, Local y efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga lograran localizarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  2. 2 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  6. 6 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  8. 8

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  9. 9 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rescatan a una octogenaria desaparecida bajo la lluvia y en un terraplén en Málaga

Rescatan a una octogenaria desaparecida bajo la lluvia y en un terraplén en Málaga