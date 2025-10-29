Rescatan a una octogenaria desaparecida bajo la lluvia y en un terraplén en Málaga

Una mujer de 84 años que desapareció este martes ha sido rescatada de madrugada bajo la lluvia y en un terraplén al este de la ... capital malagueña. Sus hijos localizaron en una batida una zapatilla de la anciana, lo que fue clave para que agentes de la Policía Nacional, Local y efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga lograran localizarla.

Era plena madrugada cuando policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Málaga fueron movilizados por la Sala Operativa del 091 para que se personasen en el Parque Infantil «Sendero de la Pelusa». Los hijos de la mujer desaparecida dieron la voz de alarma tras denunciar su desaparición, sobre las dos de la tarde del día anterior. La mujer salió a la calle a dar un paseo y no había regresado a su casa.

Familiares y vecinos realizaron todo el día batidas por las zonas que solía frecuentar la octogenaria. Fue a medianoche cuando uno de sus hijos encontró una zapatilla de su madre al inicio de un terraplén y avisó a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar acudieron las Fuerzas de Seguridad, que se entrevistaron con los familiares de la anciana para saber el punto exacto donde se encontraba la desaparecida. Tras encontrarla, los agentes pudieron comprobar que la mujer respondía a estímulos, llegando incluso a conversar.

Policía Nacional

Ante la falta de iluminación, así como la dificultad del terreno, fue necesaria la intervención del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, que llevaron a cabo su rescate. Los sanitarios, por su parte, la atendieron y evacuaron a un centro sanitario ya que presentaba hipotermia.