Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»

«Voy a hacer este comunicado porque mucha gente me ha estado preguntando qué paso el viernes, y creo que es importante contar mi versión». ... Así empieza el comunicado en redes sociales de Julia González, una rapera malagueña (de Huelin, concretamente) de 21 años que se hace llamar Faenna y que el pasado fin de semana fue identificada por varios policías locales en el Centro tras pintar con un rotulador en una pared. «Me habló fatal, con muy malos modos, yo solo le dije que no me hablara así, que no hacía falta. A partir de ahí la cosa se calentó y el agente decidió que me iban a detener». Relata que hasta cinco agentes se abalanzaron sobre ella para reducirla. En respuesta, el Ayuntamiento defiende que las únicas lesiones acreditadas son las del agentes y la única persona acusada es la joven.

«Me retorcieron los brazos y las piernas, me inmovilizaron y repitieron la escena varias veces. Hasta un quinto se unió. Yo solo intentaba moverme del miedo porque me sentía atacada, y eso lo tomaron como resistencia», ha continuado explicando este jueves la cantante a sus seguidores, que superan los 70.000 en Instagram.

Tras su detención, Faenna cuenta que fue trasladada a los calabozos de Policía Nacional, donde permaneció 20 horas hasta que pasó a disposición judicial. «Me acusan de resistencia y atentado a la autoridad, y me piden seis meses de prisión. Uno de los policías dice que le mordí, lo cual es mentira. No ataqué a nadie y hay testigos que lo pueden confirmar. Aún así, como presentó parte de lesiones también me piden dinero como indemnización«, critica.

Uno de los policías dice que le mordí, lo cual es mentira. No ataqué a nadie y hay testigos que lo pueden confirmar.

Ella asegura tener el cuerpo «lleno de moratones, arañazos y dolor en el cuerpo, la espalda y las muñecas». Su representante, con el que ha podido contactar este periódico, asegura que la rapera ha solicitado el parte médico, pero que su abogado de oficio «dice que no lo tiene», por lo que su intención es solicitarlo en el juzgado.

Por su parte, fuentes el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga sostienen que se intervino por una infracción administrativa y que «las únicas lesiones acreditadas son las del agente». Además, indican que toda persona detenida es sometida a un examen médico antes de ingresar en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía. En esta línea, añaden que el asunto ya está judicializado y que «la única acusada es la persona detenida», por lo que se está pendiente de la resolución.

Faenna, a través de su representante, también ha expresado que la intención de publicar el comunicado ha sido «quitarse un peso de encima porque tenía mucha ansiedad y compartirlo con la gente» y «sin ánimo de buscar problemas con nadie».