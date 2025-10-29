Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la detención de la rapera.

Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»

El Ayuntamiento defiende que «las únicas lesiones acreditadas son las del agente» y que la «única persona acusada» es la joven, conocida como Faenna

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

Comenta

«Voy a hacer este comunicado porque mucha gente me ha estado preguntando qué paso el viernes, y creo que es importante contar mi versión». ... Así empieza el comunicado en redes sociales de Julia González, una rapera malagueña (de Huelin, concretamente) de 21 años que se hace llamar Faenna y que el pasado fin de semana fue identificada por varios policías locales en el Centro tras pintar con un rotulador en una pared. «Me habló fatal, con muy malos modos, yo solo le dije que no me hablara así, que no hacía falta. A partir de ahí la cosa se calentó y el agente decidió que me iban a detener». Relata que hasta cinco agentes se abalanzaron sobre ella para reducirla. En respuesta, el Ayuntamiento defiende que las únicas lesiones acreditadas son las del agentes y la única persona acusada es la joven.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  7. 7 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  9. 9 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  10. 10 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»

Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»