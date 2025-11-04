Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual

La principal incógnita que queda por despejar en el caso de Ester Estepa, la mujer sevillana desaparecida el verano de 2023 en Gandía, y cuyo ... cadáver fue hallado siete meses más tarde por unos senderistas en un cañaveral, es la autoría del crimen, que recae presuntamente en José Jurado Montilla, alias 'Dinamita Montilla'.

El sospechoso había pasado 28 años entre rejas por cuatro muertes en la década de los ochenta. Quedó en libertad en 2013 tras el fin la 'doctrina Parot', pero volvió a ser detenido por la policía en 2024 por el asesinato de David, un joven malagueño cuyo cadáver fue hallado con disparos de escopeta en una finca de Los Montes dos años antes. Tras su arresto, se le atribuyó también el crimen de Ester Estepa.

En el caso de la mujer sevillana, José Jurado está siendo investigado por homicidio y agresión sexual en base a una serie de indicios. Según la investigación, fue la última persona que la vio con vida -compartieron una ruta a pie los días previos al crimen- y en su móvil se hallaron siete fotos que reflejan una violación. Él ha negado siempre ser el responsable de su muerte ni tener algo que ver con esas imágenes.

El examen de las fotos ha confirmado que el cuerpo de mujer que aparece en ellas es el de Ester Estepa. En cambio, al autor únicamente se le podría identificar por el pene. La jueza de Gandía ha propuesto -que no ordenado- que José Jurado Montilla se someta a la práctica de una prueba antropométrica para determinar si el miembro viril de la foto es compatible con el suyo.

El recluso, que continúa en prisión preventiva y a la espera de juicio por las muertes de David y de Ester, ha accedido voluntariamente a someterse a esta prueba, que será realizada por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal valenciano. Aunque este tipo de exámenes son muy extraordinarios, no es la primera vez que se realizan para comprobar delitos sexuales donde el único elemento identificativo es el pene.