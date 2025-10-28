Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

La Policía Nacional registró el domicilio del presunto agresor y encontró una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 00:27

Comenta

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Benalmádena acusado de retener en su casa a una joven a la que conoció en ... la aplicación de citas Tinder y a la que presuntamente habría violado en reiteradas ocasiones con «gran violencia» durante su cautiverio, según han confirmado las fuentes consultadas por este periódico.

