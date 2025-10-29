Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prisión para el dueño de un bar acusado de cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano de 94 años

La víctima, que acudía con frecuencia a desayunar al local, perdía de vista su tarjeta de crédito con la excusa de falta de cobertura del datáfono en la terraza

EP

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:50

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 57 años de edad como presunto responsable de un delito de estafa continuada a ... un anciano de 94 años que acudía habitualmente al negocio del detenido a desayunar. El hombre, que se encuentra ya en prisión, supuestamente le hizo cargos en su tarjeta de crédito por un importe superior a los 22.000 euros.

