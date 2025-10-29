Prisión para el dueño de un bar acusado de cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano de 94 años

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 57 años de edad como presunto responsable de un delito de estafa continuada a ... un anciano de 94 años que acudía habitualmente al negocio del detenido a desayunar. El hombre, que se encuentra ya en prisión, supuestamente le hizo cargos en su tarjeta de crédito por un importe superior a los 22.000 euros.

Según ha informado la Policía en un comunicado, a la hora de pagar perdía de vista su tarjeta de crédito con la excusa de que no había cobertura del datáfono en la terraza y era necesario realizar el cargo dentro del establecimiento. El anciano no se percató de que, a parte de cobrarle lo consumido, en numerosas ocasiones le realizaron cargos en su tarjeta durante dos años.

La Policía ha detallado sobre la operación denominada 'Breakfast' que los hechos se vinieron desarrollando desde junio de 2023 hasta junio de 2025 y que la víctima, el varón de 94 años de edad, acudía habitualmente a la cafetería cerca de su domicilio a desayunar y pagaba con su tarjeta de crédito, pero el hostelero cobraba dentro del comercio argumentando falta de cobertura.

Una vez en el local y con la tarjeta en poder del empleado, se realizaban diferentes cargos bancarios por cantidades que en ocasiones llegaron a los 450 euros, además del cargo de lo que efectivamente se había consumido.

Durante los dos años que se realizaron cargos no autorizados en la tarjeta, existió una tendencia ascendente desde los primeros, que fueron de 30 euros, hasta los últimos que cada vez alcanzaban mayores cantidades.

El grupo de Policía Nacional realizó una investigación tomando como referencia aquellos importes que eran ostensiblemente superiores al precio de una consumición normal y han estimado que el importe de los movimientos fraudulentos y dinero estafado superaba los 22.000 euros.

El presunto responsable de este delito de estafa continuada, de 57 años, ha sido detenido por la Policía y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión por un periodo de un año y cuatro meses.