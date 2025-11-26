Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prisión por robar en el interior de vehículos en la zona oeste de Málaga capital

El modus operandi del arrestado, que generó una gran alarma social en la zona, era la rotura de la ventanilla para apoderarse de los cuadros de instrumentos digitalizados

EP

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:42

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 42 años, por su presunta responsabilidad en varios robos con fuerza en interior de ... vehículos de la zona oeste de Málaga capital. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del arrestado.

