Prisión para el británico capturado con armas tras un accidente de tráfico en Mijas

El Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido el ... pasado día 31 de julio tras sufrir un accidente de circulación y serle intervenidas varias armas.

La medida cautelar, que ha sido solicitada por el ministerio fiscal, se ha tomado mientras se sigue a la espera de que las autoridades británicas respondan a la solicitud de identificación que les fue solicitada por el juzgado, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El detenido, de presunta nacionalidad británica, prestó declaración en la mañana de este martes en sede judicial después de que expirara el plazo de prolongación de detención que había decretado el juzgado mientras se llevan a cabo las gestiones para su identificación.

Huida a pie tars el accidente

Dicho accidente de tráfico lo delató. Estrelló su coche en una calle de Riviera del Sol, en Mijas, y, trató de huir a pie al ver acercarse a una patrulla de la Policía, aunque sin éxito. No llevaba documentación, pero sí armas de fuego, un silenciador, munición y una libreta con direcciones.

La secuencia comenzó unas horas antes, sobre el mediodía del jueves 31 de julio, cuando una patrulla de la Policía Local de Mijas fue requerida por un altercado en una gasolinera. Al llegar, los agentes se entrevistaron con dos mujeres holandesas que contaron que un hombre, de acento británico, las había increpado con insistencia para comprar cocaína. Las cámaras de seguridad confirmaron su versión. El sospechoso conducía un Nissan Qashqai y había abandonado la zona antes de la llegada de los agentes.

Poco después, ese mismo vehículo se empotró contra un muro en la calle Orfebres. El conductor, han informado a este periódico fuentes municipales, salió tambaleándose, con heridas visibles, y echó a correr. Pero no llegó lejos. Los agentes lo interceptaron y procedieron al registro del coche. En su interior, hallaron dos pistolas —una con silenciador—, varios cargadores, munición y una libreta con nombres y direcciones. El individuo, que no portaba documentación, aún no ha sido identificado.