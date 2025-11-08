Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo

En el enfrentamiento, que se produjo este viernes, participaron al menos diez presos y cuatro acabaron en aislamiento

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:45

Nueva batalla campal en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre entre dos grupos de internos por el 'poder', que va desde el control ... de la droga hasta el reparto de las comidas. El resultado, cuatro reos a aislamiento y al menos siete trasladados a otros módulos.

