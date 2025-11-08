El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo

Nueva batalla campal en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre entre dos grupos de internos por el 'poder', que va desde el control ... de la droga hasta el reparto de las comidas. El resultado, cuatro reos a aislamiento y al menos siete trasladados a otros módulos.

El enfrentamiento se produjo este viernes en el módulo 9 de la prisión. A pesar de la presencia de los funcionarios, los presos implicados, más de una decena, no dudaron en enfrentarse. El motivo, problemas relacionados con el 'trapicheo' de sustancias estupefacientes en la prisión, tal y como informaron otros internos.

«Las drogas siguen entrado, los drones sobrevuelan los patios y las agresiones a los funcionarios aumentan» Sindicato Tu Abandono Me Puede Matar

A pesar de que los trabajadores lograron disuadir la reyerta sin que pasara a mayores, desde el Sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) critican que no se trata de un hecho aislado. «Hoy las cárceles son un polvorín, la autoridad ha desaparecido», manifiestan y culpan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: «Ha desarmado el sistema y abandonado a su suerte a quienes lo sostienen».

En este contexto, fuentes del sindicato lamentan que «las drogas siguen entrado, los drones sobrevuelan los patios, las agresiones a los funcionarios aumentan y el primer grado prácticamente ha desaparecido. Todo ello forma parte de un mal que crece dentro de los muros y que nadie parece afrontar».