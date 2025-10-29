Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Policías y guardias civiles se unen por una equiparación salarial y una jubilación digna: «Proteger a quien protege debería ser un deber del Estado»

Sindicatos y asociaciones se han concentrado este miércoles en calle Larios para reclamar también que se reconozca de riesgo la profesión

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:42

Policías nacionales y guardias civiles se han concentrado este miércoles en la céntrica calle Larios para reclamar una jubilación digna, la equiparación de su salario ... con las policías autonómicas y el reconocimiento como profesión de riesgo. Así lo ha reivindicado, micrófono en mano la secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Miriam Pérez: «Aquí una malagueña defendiendo lo que es justo, lo que es nuestro, lo que es de la Policía Nacional y de los guardias civiles, basta ya que asumamos el mismo riesgo, que realicemos el mismo trabajo y tengamos situaciones totalmente diferentes en condiciones laborales y en jubilación que otras policías del Estado».

