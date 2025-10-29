Policías y guardias civiles se unen por una equiparación salarial y una jubilación digna: «Proteger a quien protege debería ser un deber del Estado»

Policías nacionales y guardias civiles se han concentrado este miércoles en la céntrica calle Larios para reclamar una jubilación digna, la equiparación de su salario ... con las policías autonómicas y el reconocimiento como profesión de riesgo. Así lo ha reivindicado, micrófono en mano la secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Miriam Pérez: «Aquí una malagueña defendiendo lo que es justo, lo que es nuestro, lo que es de la Policía Nacional y de los guardias civiles, basta ya que asumamos el mismo riesgo, que realicemos el mismo trabajo y tengamos situaciones totalmente diferentes en condiciones laborales y en jubilación que otras policías del Estado».

Alrededor de medio centenar de agentes -entre ellos representantes también de la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC)- se ha reunido para denunciar «persistencia de brechas retributivas» y un «trato desigual en el acceso y condiciones de jubilación para los cuerpos estatales», pues han lamentado que muchos agentes, tras una vida de entrega como servidores públicos, pierden un 30% de sus ingresos al pasar a segunda actividad o la situación de reserva.

Durante la lectura de un manifiesto, también han recordado que «siguen pendientes de la plena aplicación de los compromisos de equiparación salarial ya suscritos».

De esta manera, han realizado un llamamiento a la ciudadanía, instituciones y representantes públicos para respaldar sus demandas «de interés general» y, aseguran, «alejada de cualquier confrontación partidista».