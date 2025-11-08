La Policía investiga una supuesta agresión homófoba en La Nogalera en Torremolinos

La Policía Nacional investiga una supuesta agresión homófoba en Torremolinos, concretamente en el popular barrio de La Nogalera, a un hombre, que denunció en comisaría ... haber sido atacado por varios individuos al grito de «maricón», según han informado a este periódico distintas fuentes consultadas.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del jueves 7 de octubre y agentes de la Policía Nacional ya tratan de esclarecer lo sucedido y localizar a los presuntos responsables de un delito de odio, han explicado desde la Comisaría Provincial de Málaga al tiempo que han detallado que las lesiones sufridas por el denunciantes, de 39 años, tal y como ha adelantado 'Málaga Hoy', son de carácter leve.

La alcaldesa del municipio, Margarita del Cid, ha denunciado los hechos en sus redes sociales: «Nadie debe sentir miedo por su orientación sexual». En esta línea, ha deseado que los supuestos autores sean identificados y puedan responder «ante esta brutal agresión», y ha trasladado su apoyo a la víctima.

Por su parte, el grupo municipal Vox en Torremolinos se ha sumado a la condena, ha calificado lo sucedido como «lamentable» y ha pedido al Ayuntamiento que se intensifique la seguridad en La Nogalera. «La alcaldesa Margarita del Cid ya está tardando en reforzar la seguridad en la zona. La Nogalera es un barrio con gran actividad nocturna. Desde Vox exigimos presencia policial permanente por la zona hasta que amanezca», ha manifestado Francisco Garrido, portavoz.

Dos ataques homófobos en La Nogalera en mayo

Cabe recordar que el pasado mayo dos jóvenes sufrieron una paliza en la misma zona. En esta ocasión, los afectados fueron atacados por al menos cuatro individuos por la espalda al grito de «¡Maricones!». Eran las cuatro y media de la madrugada en la calle Casablanca, cerca de la intersección con Danza Invisible y las víctimas, que habían venido desde la provincia de Madrid a pasar unos días de vacaciones, fueron sorprendidos por los presuntos agresores cuando se encontraban conversando entre ellos.

Ni 24 horas después de este último episodio otro hombre denunció haber sufrido insultos y amenazas homófobas cuando se dirigía al hotel en el que hospedaba tras salir de fiesta en La Nogalera. La Policía Nacional abrió sendas investigaciones para dilucidar lo ocurrido.