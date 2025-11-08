Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Policía investiga una supuesta agresión homófoba en La Nogalera en Torremolinos

Los hechos se investigan como un posible delito de odio y las lesiones de la víctima son leves

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

La Policía Nacional investiga una supuesta agresión homófoba en Torremolinos, concretamente en el popular barrio de La Nogalera, a un hombre, que denunció en comisaría ... haber sido atacado por varios individuos al grito de «maricón», según han informado a este periódico distintas fuentes consultadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  3. 3 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  4. 4

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  5. 5

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  6. 6

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  7. 7 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  8. 8 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  9. 9 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  10. 10 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Policía investiga una supuesta agresión homófoba en La Nogalera en Torremolinos

La Policía investiga una supuesta agresión homófoba en La Nogalera en Torremolinos