Momento en el que los policías hallaron el arma. Migue Fernández

La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga

El herido de bala ha sido localizado en las puertas de la casa rodante de su amigo, que ha señalado a los agentes el lugar donde han encontrado el arma

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:39

La Policía Nacional ha encontrado una pistola oculta en la rueda de una autocaravana estacionada junto a la del hombre que este miércoles resultó herido ... de bala junto al centro comercial Los Patios, cerca del Palacio de Deportes Martín Carpena. Según ha podido saber este periódico, los agentes encontraron el arma después de que el residente de otra autocaravana, con el que el afectado supuestamente mantiene una relación de amistad, les señalara el lugar.

