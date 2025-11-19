La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga

La Policía Nacional ha encontrado una pistola oculta en la rueda de una autocaravana estacionada junto a la del hombre que este miércoles resultó herido ... de bala junto al centro comercial Los Patios, cerca del Palacio de Deportes Martín Carpena. Según ha podido saber este periódico, los agentes encontraron el arma después de que el residente de otra autocaravana, con el que el afectado supuestamente mantiene una relación de amistad, les señalara el lugar.

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, que se ha hecho cargo de la investigación, trata ahora de averiguar si el arma hallada en la zona donde se ha producido el incidente con arma de fuego está relacionada con el suceso, así como las circunstancias en las que se ha producido y la persona que habría apretado el gatillo.

Por el momento, las pesquisas continúan mientras el afectado se encuentra hospitalizado en El Clínico, aunque, según las fuentes, la herida de bala presentaba orificio de entrada y salida en la pierna, y no se temía por su vida. Según sus allegados, el hombre, de unos 60 años, lleva mucho tiempo residiendo en la zona en una autocaravana y «no tiene problemas con nadie».

Los caravanistas con los que ha podido hablar este periódico aseguran que no escucharon los disparos. «Yo vi a mucha gente asomada y mirando, y cuando me percaté ya estaba la Policía y la ambulancia», cuenta uno de ellos. Poco antes, explica, había estado tomándose unas cervezas con el herido, que a la llegada de los servicios de emergencias se encontraba tendido en un charco de sangre en la puerta de la casa rodante de su amigo.

Ya caída la noche y tras encontrar la pistola, los investigadores, acompañados por este último individuo, han inspeccionado su vehículo vivienda y lo han trasladado a dependencias policiales. No obstante, hasta donde este periódico ha podido conocer, no constan detenciones y las hipótesis están abiertas.

Cabe recordar que el último tiroteo en la capital malagueña que trascendió tuvo lugar a finales de octubre en El Tarajal, en el distrito de Campanillas, después de que tres individuos y una pareja que compartían terraza en un bar discutieran. No estaban sentados juntos, ni siquiera se conocían, pero el grupo supuestamente comenzó a molestar a la mujer. En respuesta, su marido sacó un arma de fuego y se la mostró para intimidarlos. Si bien, lejos de hacerlo, el grupo se burló asegurando que se trataba de una pistola «de juguete». Lo siguiente fueron los disparos. A pesar de que a ninguno le alcanzaron las balas, uno de ellos terminó siendo golpeado con la culata del arma.