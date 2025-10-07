Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Policía Nacional alerta sobre el riesgo de abusos sexuales encubiertos en juegos online infantiles

Denuncian que adultos se hacen pasar por jugadores y ofrecen recompensas digitales o monedas virtuales a cambio de imágenes sexuales

SUR

Martes, 7 de octubre 2025, 15:15

Uno de los últimos casos destapados puso en el foco a un delincuente que acechaba a niños en el videojuego Fortnite y que tenía decenas ... de víctimas a sus espaldas. Un verdadero 'monstruo' que se escondía en Málaga, donde agredió sexualmente a un crío de siete años. Y no es un caso aislado. La Policía Nacional advierte sobre un grave riesgo que afecta a los menores en determinados juegos online, donde adultos con fines delictivos se hacen pasar por jugadores y ofrecen recompensas digitales, monedas virtuales o ventajas dentro del propio sistema a cambio de imágenes de carácter sexual.

