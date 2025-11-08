Piden 18 y 15 años para dos acusados de secuestrar cuatro días y agredir a un hombre por una deuda en Marbella

La Fiscalía de Málaga ha acusado a dos hombres por el secuestro de otro durante cuatro días, al que presuntamente también agredieron para cobrarse una ... supuesta deuda y al que trasladaron en un vehículo de un hotel a una vivienda en Marbella. Así, solicita una pena de 18 años de prisión para uno y de 15 años pasra el otro. Los hechos sucedieron en junio de 2021.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, los procesados estaban en un piso con la víctima, cuando uno de ellos cogió una navaja y se la puso en el cuello a esta, lo metió en la cocina, donde se encontraba el otro acusado, y lo encerraron allí en contra de su voluntad.

Asimismo, según la acusación pública, los acusados supuestamente golpearon en numerosas ocasiones al hombre, «haciendo que se desnudara», y con la navaja que portaba uno de los procesados supuestamente «empezó a hacerle cortes en la cara, trazándole una M y haciéndole un corte a la altura del omoplato izquierdo» hasta que la víctima perdió el conocimiento.

Una deuda de 8.000 euros

Posteriormente, dice el fiscal, los acusados lo llevaron a un hostal, donde lo sentaron y lo ataron con bridas a una silla, intimidándolo con un arma blanca y diciéndole que les adeudaba 3.000 euros y 5.000 euros más, momento en el que le obligaron a pedir dinero a su padre para que se lo ingresara en su cuenta y a darles los datos de su tarjeta bancaria.

Según se precisa en el escrito inicial de acusación, una vez el hombre tuvo dinero en su cuenta bancaria, los acusados lo acompañaron a diversos cajeros de donde extrajo 1.200 euros y al día siguiente, «utilizando los datos bancarios que habían obtenido» de la víctima, a la que supuestamente «dejaron atado en la silla», sacaron otros 800 euros.

Al otro día, lo trasladaron desde el hotel a otro domicilio, donde «lo volvieron a atar» y al día siguiente, de nuevo lo cambiaron de sitio, llevándolo al domicilio de uno de los procesados en Marbella, «dejándolo en el garaje en el interior del vehículo atado, marchándose los acusados del lugar». En ese momento, la víctima pudo desatarse del asiento del copiloto y huir.

En el registro de los domicilios investigados, los agentes encontraron varias defensas, metálicas y de plástico, y droga, tanto cannabis como ketamina y MDMA «destinadas al tráfico de sustancias estupefacientes». También un documento de identidad que había sido alterado, poniendo la foto de uno de los acusados, para «darle apariencia de veracidad».

La víctima sufrió heridas y lesiones que precisaron tratamiento médico y que tardaron en curar 90 días, quedándole secuelas físicas y psicológicas. Según el fiscal, uno de los acusados ha consignado la cantidad de 6.500 euros y el otro 2.000 euros para hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles que pudieren recaerles.

Se trata de los delitos de secuestro y de lesiones con instrumento peligroso, de los que acusa a los dos procesados; mientras que a uno le acusa, además, de tenencia de armas prohibidas y contra la salud pública, y al otro también por falsedad documental. Así, uno se enfrenta a una petición total de 18 años de cárcel y el otro a 15 años y medio de prisión.

Como indemnización, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con la cantidad de 3.600 euros por las lesiones causadas, con 13.000 euros por las secuelas y con 10.000 euros por los daños morales causados.