Piden 18 y 15 años para dos acusados de secuestrar cuatro días y agredir a un hombre por una deuda en Marbella

La víctima sufrió heridas y lesiones que precisaron tratamiento médico y que tardaron en curar 90 días, quedándole secuelas físicas y psicológicas

Europa Press

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:09

La Fiscalía de Málaga ha acusado a dos hombres por el secuestro de otro durante cuatro días, al que presuntamente también agredieron para cobrarse una ... supuesta deuda y al que trasladaron en un vehículo de un hotel a una vivienda en Marbella. Así, solicita una pena de 18 años de prisión para uno y de 15 años pasra el otro. Los hechos sucedieron en junio de 2021.

