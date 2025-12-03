El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga

Los investigadores de la Policía Nacional tenían una descripción física de los sospechosos, pero poco más. Ni identidad, ni cuentas en redes sociales, ni siquiera ... el nombre de pila. Pero contaron con una pista clave: las imágenes tomadas en el photocall de la sala de fiesta Rossé VIP Club, donde la víctima conoció a sus presuntos agresores.

Aunque los hechos sucedieron fuera del establecimiento, situado en el Camino de San Rafael, en Málaga capital, los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) contaron con la colaboración activa de la discoteca, que facilitó todos los vídeos grabados por las cámaras de seguridad, las fotos tomadas en el photocall y los registros de clientes y horarios de la noche de autos.

Tal y como ha podido comprobar SUR, entre las imágenes aportadas por el establecimiento se encuentra una instantánea de tres chavales jóvenes cuyas características físicas encajaban con las descritas por la denunciante, una chica de 18 años que estaba pasando unos días de vacaciones con su hermana en Málaga, ya que reside en otra provincia.

Cuando los agentes de la UFAM mostraron las fotografías a la víctima, ésta reconoció a los tres individuos que la habían llevado hasta un descampado cercano y, presuntamente, la habían violado en grupo y por turnos. A partir de esas imágenes, y con la información aportada por la discoteca, los policías consiguieron ponerles nombres y apellidos.

Fuentes de la sala de fiesta Rossé VIP Club recalcaron que el delito denunciado ocurrió fuera de la discoteca, pero que al haber sido cometido presuntamente por unos clientes que estuvieron esa noche en la misma, han podido ser identificados y detenidos gracias a las imágenes aportadas por el establecimiento.

También precisaron que, antes de este caso, la colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado ya venía siendo «habitual y fluida». «Estamos para ayudar en todo lo que podamos», manifestaron.

La discoteca aprovechó para «condenar» lo sucedido, respetando siempre la presunción de inocencia, y mostrar su apoyo tanto a la víctima como a su familia.