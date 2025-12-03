Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona donde sucedieron los hechos, en el polígono de San Rafael, en Málaga capital. Migue Fernández

El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga

Aunque los hechos sucedieron fuera del establecimiento, la sala de fiesta Rossé VIP Club ha colaborado activamente con la Policía Nacional para identificar a los presuntos responsables de la agresión sexual denunciada

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:41

Los investigadores de la Policía Nacional tenían una descripción física de los sospechosos, pero poco más. Ni identidad, ni cuentas en redes sociales, ni siquiera ... el nombre de pila. Pero contaron con una pista clave: las imágenes tomadas en el photocall de la sala de fiesta Rossé VIP Club, donde la víctima conoció a sus presuntos agresores.

