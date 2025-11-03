Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la grúa tras volcar sobre el edificio. SUR

Málaga

Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana

La víctima ha sido evacuada con lesiones leves en la ambulancia del Real Cuerpo de Bomberos

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

Una persona ha resultado herida este lunes tras volcar una grúa de obra sobre un edificio con viviendas en Churriana. Ha ocurrido en un inmueble ... de la calle Bangladesh, donde continúan trabajando los operativos en este momento para levantar la máquina. Una persona ha resultado herida de carácter leve, según han confirmado a SUR las fuentes consultadas.

