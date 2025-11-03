Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana

MálagaUna persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
La víctima ha sido evacuada con lesiones leves en la ambulancia del Real Cuerpo de Bomberos
Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:29
Una persona ha resultado herida este lunes tras volcar una grúa de obra sobre un edificio con viviendas en Churriana. Ha ocurrido en un inmueble ... de la calle Bangladesh, donde continúan trabajando los operativos en este momento para levantar la máquina. Una persona ha resultado herida de carácter leve, según han confirmado a SUR las fuentes consultadas.
El Servicio de Emergencias 112-Andalucía ha recibido los primeros avisos pasadas las 12.35 horas de este 3 de noviembre. De inmediato, los operarios han activado a los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, así como a la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios.
Los bomberos han desplazado un camión de útiles, dos vehículos ligeros con dos mandos y una ambulancia, que ha trasladado a un hospital a una persona con lesiones de carácter leve, siempre según han precisado fuentes del Cuerpo. De momento, continúan con las labores en la zona para levantar la grúa y sanear los daños en el edificio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión