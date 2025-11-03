Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana

Una persona ha resultado herida este lunes tras volcar una grúa de obra sobre un edificio con viviendas en Churriana. Ha ocurrido en un inmueble ... de la calle Bangladesh, donde continúan trabajando los operativos en este momento para levantar la máquina. Una persona ha resultado herida de carácter leve, según han confirmado a SUR las fuentes consultadas.

El Servicio de Emergencias 112-Andalucía ha recibido los primeros avisos pasadas las 12.35 horas de este 3 de noviembre. De inmediato, los operarios han activado a los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, así como a la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios.

Los bomberos han desplazado un camión de útiles, dos vehículos ligeros con dos mandos y una ambulancia, que ha trasladado a un hospital a una persona con lesiones de carácter leve, siempre según han precisado fuentes del Cuerpo. De momento, continúan con las labores en la zona para levantar la grúa y sanear los daños en el edificio.