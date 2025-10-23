Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la droga intervenida por la Policía Local de Vélez-Málaga. SUR
Sucesos en Málaga

Una persecución policial en Vélez-Málaga acaba con la incautación de 77 kilos de marihuana en un coche

Los ocupantes del turismo recorrieron varias calles a gran velocidad, hasta que abandonaron el vehículo y huyeron a pie

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:40

Nuevo golpe al narcotráfico en la provincia. La Policía Local de Vélez-Málaga ha protagonizado una importante intervención en la que se han incautado más ... de 77 kilos de cogollos de marihuana, tras una persecución ocurrida en la noche de este pasado miércoles 22 de octubre en pleno centro urbano del municipio axárquico.

