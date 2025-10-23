Una persecución policial en Vélez-Málaga acaba con la incautación de 77 kilos de marihuana en un coche

Nuevo golpe al narcotráfico en la provincia. La Policía Local de Vélez-Málaga ha protagonizado una importante intervención en la que se han incautado más ... de 77 kilos de cogollos de marihuana, tras una persecución ocurrida en la noche de este pasado miércoles 22 de octubre en pleno centro urbano del municipio axárquico.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.10 horas en la céntrica avenida de Andalucía, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó a un vehículo Seat León que circulaba con una luz trasera fundida y sin hacer uso de los intermitentes. Al intentar darle el alto, el conductor emprendió la huida, iniciándose una persecución que recorrió varias calles de la capital de la Axarquía, entre ellas Antonio Machado, Calle del Río y San José de Calasanz.

Los ocupantes del vehículo pusieron en riesgo la seguridad de los viandantes y, finalmente, abandonaron el turismo

Durante la huida, los ocupantes del vehículo pusieron en riesgo la seguridad de los viandantes y, finalmente, abandonaron el turismo en mitad de la vía pública, dándose a la fuga a pie. Los agentes actuantes lograron recuperar el vehículo y observar en su interior varios bultos sospechosos, por lo que procedieron a su traslado hasta dependencias policiales para una inspección más exhaustiva.

Una vez en la Jefatura de la Policía Local, los agentes comprobaron que el vehículo ocultaba en su interior 67 bolsas cerradas herméticamente con cogollos de marihuana, con un peso total de 77,135 kilogramos, distribuidos en una bolsa de rafia y dos maletas de gran tamaño. El vehículo y la sustancia intervenida han quedado depositados a disposición judicial.

«Profesionalidad, valor y compromiso»

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha felicitado en un comunicado a los agentes por su «profesionalidad, valor y compromiso en una actuación ejemplar que demuestra la gran preparación y entrega de nuestra Policía Local. Intervenciones como ésta reflejan el enorme trabajo que realizan nuestros cuerpos de seguridad, siempre atentos y dispuestos a velar por la seguridad de nuestros vecinos», ha apostillado el regidor.

El alcalde veleño ha destacado que «desde que llegamos al gobierno nos marcamos como prioridad mejorar las condiciones laborales de nuestra Policía Local y ampliar el número de efectivos, porque sabíamos que una plantilla bien dotada y motivada es clave para garantizar la seguridad de todos los vecinos».

El regidor ha resaltado además el esfuerzo que se está realizando para modernizar el cuerpo, con la renovación de la flota de vehículos, la adquisición de nuevo equipamiento y la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del municipio, una red que se ampliará próximamente con una inversión adicional de 100.000 euros.

Asimismo, Lupiáñez ha avanzado que en las próximas semanas se convocarán nuevos exámenes para incorporar a más agentes a la plantilla, «cumpliendo con el compromiso de dotar a la Policía Local de más medios humanos y técnicos». «Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecer a Vélez-Málaga una policía más preparada, cercana y eficaz», ha concluido el alcalde veleño.