Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del padre Fran con varias mujeres publicada en sus redes sociales. SUR
Primicia SUR

El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres

El Ministerio Público apunta a que el sacerdote suministró droga a sus presuntas víctimas durante varios años, a las que grabó sin su permiso

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:42

Comenta

72 años de cárcel y una indemnización de 300.000 euros para cada una de las cuatro presuntas víctimas. Esto es lo que pide el ... fiscal para el padre Fran, el cura de Vélez-Málaga encarcelado de manera preventiva desde septiembre de 2023 por supuestamente haber abusado sexualmente, durante más de una década, de cuatro mujeres, a las que habría suministrado sustancias estupefacientes para anular sus voluntades, grabándolas y haciéndoles fotos sin su consentimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  2. 2 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  3. 3 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  4. 4 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  7. 7 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  8. 8 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  9. 9 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año
  10. 10

    Endesa alerta de que Málaga necesita más infraestructuras eléctricas para nuevos proyectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres

El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres