Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio David Umbría

Paralizan el desahucio de una mujer de 65 años en Fuente Olletas que ocupa el piso de un fondo de inversiones

La comitiva judicial ha prorrogado dos meses el lanzamiento de la conocida como «la tita Mari» y de su hijo dependiente con problemas de salud mental

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Todo el mundo la conoce como «la tita Mari», tiene 65 años, un hijo que padece una discapacidad mental y desde hace tres años ocupa ... una vivienda propiedad de un fondo de inversiones. «Yo no me he metido en casa de ninguna mujer ni ninguna persona que ha estado toda su vida trabajando», decía ayer en un encuentro en La Casa Invisible. El desahucio estaba previsto este viernes a las nueve de la mañana, pero, desde las siete, vecinos y miembros de sindicatos que defienden el derecho a la vivienda se han agolpado a las puertas del domicilio, un sexto en el céntrico barrio de Fuente Olletas. Sobre media mañana, el lanzamiento ha quedado paralizado con una prórroga de dos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  5. 5

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  6. 6 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  9. 9 Un instituto de Torre del Mar advierte de un conductor que ofreció a un alumno «subirse al coche» y «dar una vuelta con él»
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Paralizan el desahucio de una mujer de 65 años en Fuente Olletas que ocupa el piso de un fondo de inversiones

Paralizan el desahucio de una mujer de 65 años en Fuente Olletas que ocupa el piso de un fondo de inversiones