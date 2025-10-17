Paralizan el desahucio de una mujer de 65 años en Fuente Olletas que ocupa el piso de un fondo de inversiones

Todo el mundo la conoce como «la tita Mari», tiene 65 años, un hijo que padece una discapacidad mental y desde hace tres años ocupa ... una vivienda propiedad de un fondo de inversiones. «Yo no me he metido en casa de ninguna mujer ni ninguna persona que ha estado toda su vida trabajando», decía ayer en un encuentro en La Casa Invisible. El desahucio estaba previsto este viernes a las nueve de la mañana, pero, desde las siete, vecinos y miembros de sindicatos que defienden el derecho a la vivienda se han agolpado a las puertas del domicilio, un sexto en el céntrico barrio de Fuente Olletas. Sobre media mañana, el lanzamiento ha quedado paralizado con una prórroga de dos meses.

Al grito de «¡Sí se puede!», «¡La tita Mari se queda!» y ¡Que viva la lucha de las vecinas!«, unas 50 personas han vitoreado el aplazamiento de desahucio. La única alternativa habitacional que tenía Mari, ha lamentado la portavoz de la plataforma Un Techo por Derecho, Ana Cortés, era varios días de hostal y «después a la calle». «No vamos a consentir que se nos expulse de Málaga. Basta ya de familias en la calle».

La situación, ha explicado a este periódico uno de los miembros del Sindicato de Inquilinas de Málaga, Kike España, es la siguiente: «Un fondo de inversión quiere desahuciar a una vecina con una pensión de menos de 600 euros con un hijo dependiente». España asegura que se ha intentado acordar un alquiler social que suponga la mitad de su paga, aunque sin éxito. «No hay manera de negociar».

Las Fuerzas de Seguridad, concretamente agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Policía Nacional -los conocidos como antidisturbios-, se han desplegado en torno a las ocho de la mañana para que los vecinos abandonaran el portal del edificio y no ha sido hasta las once y media aproximadamente cuando han comunicado, desde el balcón de «la tita Mari», la decisión judicial.

Hasta el lugar también han acudido los servicios sanitarios, que han sacado en camilla del domicilio a la mujer y la han evacuado a un hospital por una subida de tensión.