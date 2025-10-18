Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los efectivos policiales, en la noche de este pasado viernes en la céntrica calle Burgos de Vélez-Málaga. AXARQUÍAPLUS
Un padre y su hijo, hospitalizados tras una trifulca vecinal por el lanzamiento de unos cohetes en Vélez-Málaga

El progenitor sufrió lesiones en la cabeza tras recriminar a varios residentes de su calle el uso de pirotecnia a última hora de la tarde del viernes

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:57

La tarde-noche de este pasado viernes en Vélez-Málaga fue de lo más movida en la calle Burgos, en el entorno próximo al Camino ... Viejo de Málaga. El lanzamiento de varios cohetes por parte de unos vecinos desembocó en una trifulca con otros residentes, que les recriminaron el ruido y las molestias para las personas y los animales de compañía.

