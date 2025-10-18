Un padre y su hijo, hospitalizados tras una trifulca vecinal por el lanzamiento de unos cohetes en Vélez-Málaga

La tarde-noche de este pasado viernes en Vélez-Málaga fue de lo más movida en la calle Burgos, en el entorno próximo al Camino ... Viejo de Málaga. El lanzamiento de varios cohetes por parte de unos vecinos desembocó en una trifulca con otros residentes, que les recriminaron el ruido y las molestias para las personas y los animales de compañía.

En el transcurso del enfrentamiento, un padre y su hijo resultaron heridos con lesiones de gravedad, especialmente el progenitor, que sufrió una herida sangrante en la cabeza. Ambos tuvieron que ser evacuados de urgencia al Hospital Comarcal de la Axarquía por los servicios sanitarios para curarles las heridas. No han trascendido más datos sobre el estado de salud de ambos, aunque no se temía por sus vidas.

Tras los avisos de los testigos y alertantes al teléfono de emergencias 112 Andalucía, hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente varias patrullas de la Policía Local y de la Nacional, que atendieron a los heridos, disolvieron los enfrentamientos y calmaron los ánimos.

Investigación

Según ha podido saber SUR, los vecinos que lanzaron los cohetes manifestaron que lo hicieron como forma de celebrar la jubilación de uno de ellos. Sin embargo, los residentes que resultaron heridos no estuvieron de acuerdo con esta decisión y acudieron a las inmediaciones del domicilio para recriminárselo, desatándose el enfrentamiento.

Las Policías Local y Nacional de Vélez-Málaga se han hecho cargo de la investigación para tratar de identificar a los presuntos autores de las lesiones al padre y su hijo, de los que tampoco han trascendido más datos sobre su identidad.