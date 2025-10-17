Orden de alejamiento para el encargado de un restaurante de Estepona detenido por abusar de tres camareras

El encargado de un restaurante de Estepona detenido por supuestas agresiones sexuales a tres camareras ha quedado en libertad provisional, aunque con la prohibición de ... acercarse a las denunciantes, según ha podido confirmar este periódico.

El detenido, de origen guatemalteco, de 30 años y en situación irregular en el país, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona, que se encontraba en funciones de guardia. Tras escuchar su versión, se le puso en libertad, aunque con la condición de investigado.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) precisaron que el juez le atribuye tres delitos de agresión sexual y le ha impuesto órdenes de alejamiento de 500 metros respecto a cada una de las víctimas.

El caso, adelantado por este periódico, se destapó el día 19 de septiembre, cuando una joven acudió a la comisaría de Estepona para poner en conocimiento de los agentes que había sido agredida sexualmente por un compañero de trabajo.

La víctima detalló que el individuo, que es encargado del negocio de hostelería y, por tanto, su jefe inmediato, la habría llevado a un lugar apartado del establecimiento. Una vez allí, habría comenzado a besarla y a realizarle tocamientos por distintas partes del cuerpo, al tiempo que intentaba que ella se los hiciera a él.

La chica explicó a los agentes que consiguió zafarse del individuo y después decidió denunciar lo ocurrido. La investigación recayó en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la comisaría esteponera, que empezó a indagar en el restaurante.

Al tirar del hilo, los policías se encontraron con una especie de #MeToo dentro del establecimiento. Otra compañera confesó a los agentes que había sido víctima de una situación similar el pasado mes de agosto, cuando el mismo encargado presuntamente la arrinconó en un lugar apartado del restaurante para abusar de ella.

Mientras indagaban en estos dos testimonios, se presentó la tercera víctima, una chica aún más joven que las anteriores y que manifestó haber sufrido tocamientos por parte de un compañero -de nuevo, el encargado- durante la jornada laboral.

Los agentes contaron también con el testimonio de un testigo que confirmó las actitudes del sospechoso en el trabajo, por lo que se le detuvo como presunto autor de agresiones sexuales a las tres jóvenes.