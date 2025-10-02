Operativo por tierra y aire tras el incendio de una mediana de la A-7 a su paso por Estepona

Sobresalto en plena autovía por el incendio en una mediana de la A-7 a su paso por Estepona, que ha provocado cerca de una ... treintena de llamadas a los servicios de Emergencias 112-Andalucía. El mismo se ha originado sobre las 12.00 horas de este jueves y ya están actuando los efectivos del Infoca, con un dispositivo por tierra y aire, así como del Consorcio Provincial de Bomberos, entre otros operativos.

El suceso ha obligado a cortar el carril derecho en sentido a Algeciras, de acuerdo con fuentes de la Dirección General de Tráfico. Al parecer, dicha mediana se sitúa muy cerca del acceso a la AP-7, en el kilómetro 1.068, y está generando retenciones que alcanzan los dos kilómetros.

El Infoca está colaborando en el lugar con un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, una autobomba, un técnico de operaciones y a un técnico de medioambiente. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos también están actuando, así como los bomberos y la Policía Local de Estepona y el servicio de mantenimiento de carreteras.

El incendio, de acuerdo con el Infoca, ya ha sido estabilizado, aunque los operativos continúan trabajando en el terreno.