Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de efectivos de la Policía Nacional durante un registro. SUR

Operación contra el narcotráfico y el crimen organizado en Málaga, Ceuta y Cádiz

El operativo se está desarrollando desde esta madrugada con la participación de decenas de agentes y ya se ha saldado con al menos siete detenciones

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 21 de octubre 2025, 11:40

Comenta

La Policía Nacional está llevando a cabo desde esta madrugada una macrooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado de manera simultánea en Ceuta y ... en las provincias de Málaga y Cádiz. Se trata de un amplio operativo que todavía continúa activo y en el que ya se han producido al menos siete arrestos, aunque no se descartan más detenciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  3. 3 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  4. 4 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  5. 5 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  7. 7 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  8. 8 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  9. 9 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  10. 10

    Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Operación contra el narcotráfico y el crimen organizado en Málaga, Ceuta y Cádiz

Operación contra el narcotráfico y el crimen organizado en Málaga, Ceuta y Cádiz