Operación contra el narcotráfico y el crimen organizado en Málaga, Ceuta y Cádiz
El operativo se está desarrollando desde esta madrugada con la participación de decenas de agentes y ya se ha saldado con al menos siete detenciones
Martes, 21 de octubre 2025, 11:40
La Policía Nacional está llevando a cabo desde esta madrugada una macrooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado de manera simultánea en Ceuta y ... en las provincias de Málaga y Cádiz. Se trata de un amplio operativo que todavía continúa activo y en el que ya se han producido al menos siete arrestos, aunque no se descartan más detenciones.
Al parecer, se trata de un dispositivo que está siendo coordinado desde la ciudad autónoma, donde se han practicado al menos once entradas y registros. Según han apuntado fuentes policiales a Europa Press, el operativo se ha iniciado a primera hora de la madrugada de este martes y en el mismo están interviniendo efectivos de diferentes grupos policiales, como la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como otras especializadas en la lucha contra el narcotráfico.
Siete detenidos
Hasta el momento, la operación se ha saldado con siete detenidos y la intervención de un vehículo, aunque no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dado que la investigación sigue abierta. La actuación forma parte de una investigación de largo recorrido dirigida a desmantelar una red criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión