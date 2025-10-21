Operación contra el narcotráfico y el crimen organizado en Málaga, Ceuta y Cádiz

La Policía Nacional está llevando a cabo desde esta madrugada una macrooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado de manera simultánea en Ceuta y ... en las provincias de Málaga y Cádiz. Se trata de un amplio operativo que todavía continúa activo y en el que ya se han producido al menos siete arrestos, aunque no se descartan más detenciones.

Al parecer, se trata de un dispositivo que está siendo coordinado desde la ciudad autónoma, donde se han practicado al menos once entradas y registros. Según han apuntado fuentes policiales a Europa Press, el operativo se ha iniciado a primera hora de la madrugada de este martes y en el mismo están interviniendo efectivos de diferentes grupos policiales, como la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como otras especializadas en la lucha contra el narcotráfico.

Siete detenidos

Hasta el momento, la operación se ha saldado con siete detenidos y la intervención de un vehículo, aunque no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dado que la investigación sigue abierta. La actuación forma parte de una investigación de largo recorrido dirigida a desmantelar una red criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.