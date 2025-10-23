El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó

Calle Murillo Bracho, 11.30 horas. Dos agentes de la Policía Local de Torremolinos acompañan a la comitiva judicial para proceder al lanzamiento -desahucio- de ... A. V., un alemán de 83 años que acumulaba deudas por impago de la comunidad y que vivía en un piso que había sido adjudicado en subasta a un nuevo propietario. Un ruido seco indica a los funcionarios que algo va mal. Sólo cuando acceden a la vivienda descubren que el hombre se había disparado con su propia arma. Era un policía jubilado que acababa de enviudar.

La secuencia de lo sucedido este martes 21 de octubre en Torremolinos es la de tantos otros desahucios, aunque en este caso con un desenlace inesperado. Los agentes llamaron a la puerta a través de los barrotes de la reja de seguridad que la protege. Al otro lado se asomó el octogenario. Estaba en calzoncillos. Los policías locales le explicaron que debía abandonar la vivienda, tal y como se le había comunicado previamente, y le preguntaron si había empaquetado sus cosas.

Según relataron las fuentes consultadas, el hombre les pidió unos segundos para vestirse y marcharse de su domicilio. Cerró la puerta a sus espaldas y los funcionarios se quedaron fuera para respetar su intimidad. Mientras aguardaban frente a la puerta, los agentes escucharon un sonido que interpretaron como un golpe más que como un disparo. Pensaron que A. V. había sufrido una caída. De hecho, no era la primera vez que acudía a su casa a levantarlo del suelo.

Los policías locales empezaron a llamarlo por si nombre, pero no obtuvieron respuesta. Buscaron algún lugar desde el que observar el interior del domicilio. Subieron como pudieron una persiana de la calle y desde ahí comprobaron que el hombre estaba tumbado en la cama. Ante la posibilidad de que fuese una situación de emergencia, forzaron la entrada y avisaron a los servicios sanitarios.

Al acceder al piso, los agentes acudieron a socorrerlo y sólo al girarlo vieron la sangre. Después, el arma, una pistola del calibre 22, de pequeño tamaño. El hombre aún conservaba un hilo de vida, pero los funcionarios tenían claro que la herida era mortal. Aunque lo evacuaron rápidamente, falleció horas más tarde en el Hospital Regional de Málaga.

Una bolsa para su hija

Para no contaminar el escenario, los policías locales avisaron inmediatamente a los especialistas del Grupo de Homicidios de la comisaría de Torremolinos, que se han hecho cargo de una investigación con poco recorrido. A. V. se quitó la vida justo antes de que lo desahuciaran. Y todo apunta a que lo tenía planeado, porque una hora antes le había entregado una bolsa con documentos y algunas pertenencias a una vecina para que ella, a su vez, se las entregara a su hija, que vive en Alemania.

El primer intento de desahucio de A. V. fue el 11 de julio de 2023. El motivo, según han informado a SUR fuentes judiciales, 2.066 euros del impago de las cuotas de la comunidad desde 2014 sumado a 619 de intereses y costas; situación por la que fue demandado y se llevó a cabo una subasta judicial que le adjudicó el inmueble al actual propietario.