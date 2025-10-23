Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Entrada al piso en la que residía A. V., el jubilado alemán que se suicidó el martes. J. Rodríguez Cámara

El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó

El hombre, alemán de 83 años, recibió en calzoncillos a los agentes que iban a llevar a cabo el lanzamiento y aprovechó esa excusa para quitarse la vida

Juan Cano

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:25

Calle Murillo Bracho, 11.30 horas. Dos agentes de la Policía Local de Torremolinos acompañan a la comitiva judicial para proceder al lanzamiento -desahucio- de ... A. V., un alemán de 83 años que acumulaba deudas por impago de la comunidad y que vivía en un piso que había sido adjudicado en subasta a un nuevo propietario. Un ruido seco indica a los funcionarios que algo va mal. Sólo cuando acceden a la vivienda descubren que el hombre se había disparado con su propia arma. Era un policía jubilado que acababa de enviudar.

