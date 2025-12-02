Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química

Nueva agresión sexual grupal en la provincia de Málaga. Esta vez, en Manilva. Dos hombres han sido detenido como presuntos autores de la violación sufrida ... por una mujer en una playa de la localidad. La víctima tenía anulada su voluntad mediante sumisión química, según la Guardia Civil, que ha llevado la investigación.

Los hechos sucedieron el 30 de septiembre, cuando la víctima denunció en el cuartel de Manilva que se había despertado desnuda y seminconsciente en una playa del núcleo poblacional de Sabinillas y que tenía evidentes signos de haber sido agredida sexualmente.

Debido a la relevancia del hecho, los agentes del Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga se desplazaron al lugar para auxiliar a la víctima. Al llegar, la mujer se encontraba bloqueada, en un gran estado de nerviosismo y ansiedad. Tras ser tranquilizada por los investigadores, fue trasladada a un centro sanitario para ser asistida por especialistas.

Los agentes empezaron a hacer gestiones a partir del testimonio de la víctima y encontraron indicios de que no hubo consentimiento en la relación sexual, ya que se encontraba en estado de vulnerabilidad por la sumisión química a la que había sido sometida, según ha informado el Instituto Armado.

Los agentes siguieron analizando toda la información recabada, que les condujo a la supuesta participación de dos hombres en la agresión sexual. Poco después, consiguieron identificar a los sospechosos, que fueron arrestados. Ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.

La jueza autorizó los registros en los domicilios de ambos, donde se localizaron prendas de la ropa que vestían cuando presuntamente cometieron el hecho delictivo. No fueron los únicos detenidos. La Guardia Civil arrestó también a otras dos personas acusadas de encubrir el hecho.

El caso se suma al que trascendió ayer, también en Málaga, donde la Policía Nacional arrestó a tres jóvenes por, supuestamente, violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en un descampado próximo a una discoteca de la capital. Además, dos de los investigados tenían antecedentes policiales por agresiones sexuales.

Segundo caso

Tal y como informó SUR, la joven, que no reside en Málaga, había salido esa noche de fiesta con su hermana y un grupo de amigas, una de las cuales celebraba su cumpleaños. Estuvieron en la sala de fiesta Rossé VIP Club, en el polígono de San Rafael de la capital malagueña.

En un momento determinado de la noche, la chica salió al exterior del establecimiento con un joven al que había conocido en la discoteca y se dirigieron a un descampado que suele utilizarse como aparcamiento de las discotecas de la zona. Serían sobre las cuatro de la madrugada. La denunciante relató a la policía que allí comenzaron a besarse de forma consentida y, de pronto, aparecieron de la nada los otros dos investigados, que eran amigos del anterior.

Entre los tres, siempre según su versión de los hechos, empezaron a realizarle toda clase de tocamientos y a violarla por turnos mientras la sujetaban de los brazos para impedirle que se marchara. Tras las agresiones sexuales, que se prolongaron durante más de media hora, la víctima le contó lo sucedido a su hermana y denunciaron lo sucedido. Fue sometida a un examen médico en el hospital, donde apreciaron lesiones compatibles con su relato.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional abrió una investigación para identificar a los autores, ya que la chica los había conocido esa misma noche. Las pesquisas se prolongaron durante semanas hasta llegar a tres sospechosos.

Los arrestados negaron los hechos y hablaron en todo momento de relaciones consentidas, por lo que sus defensas solicitaron su puesta en libertad. La acusación particular, ejercida por el abogado Juan Ricardo Ruiz Rey, pidió su ingreso en prisión, al igual que la Fiscalía.

La magistrada consideró el relato de la víctima «contundente y verosímil», a lo que se une el examen médico al que se sometió, que avalaría su testimonio, por lo que envió a prisión a los tres investigados.