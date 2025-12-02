Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores y a otras dos personas por supuesto encubrimiento

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:47

Comenta

Nueva agresión sexual grupal en la provincia de Málaga. Esta vez, en Manilva. Dos hombres han sido detenido como presuntos autores de la violación sufrida ... por una mujer en una playa de la localidad. La víctima tenía anulada su voluntad mediante sumisión química, según la Guardia Civil, que ha llevado la investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  6. 6 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  7. 7 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  8. 8 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química

Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química