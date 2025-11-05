Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestos abusos sexuales de un profesor

El docente, actualmente en prisión, está investigado por tocamientos a otro menor de edad del mismo centro educativo, aunque los hechos habrían sucedido durante unas clases particulares a domicilio

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

La menor se lo contó a su madre y ella a la policía. Los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer ( ... UFAM), que tienen experiencia en este tipo de casos, le preguntaron a la progenitora si la niña acostumbraba a escribir en su diario. Ella les dijo que sí y volvió a comisaría con el pequeño cuaderno, de motivos infantiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  6. 6 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10 Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestos abusos sexuales de un profesor

Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestos abusos sexuales de un profesor