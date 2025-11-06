Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita…»

La menor manifestó en el hospital que la llevaban molestando desde el año pasado. Educación asegura que el centro no había recibido alerta de su familia ni el profesorado había detectado «evidencias» sobre una posible situación de acoso

María José Díaz Alcalá

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:38

Una niña de siete años ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente por una fractura de nariz tras sufrir un empujón en su colegio de Marbella ... por parte de otra escolar que, supuestamente, la llevaba molestando desde el año pasado. Así lo confesó la menor a los sanitarios que la atendieron en el Hospital Costa del Sol y así consta en el informe del alta médica, al que ha tenido acceso este periódico. Su madre sabía que algunas compañeras de la pequeña, natural de Colombia, se burlaban de ella cuando leía en voz alta y que le decían «fea», «gorda» y «panchita», ha reconocido a SUR. Pero, también ha reconocido que «le restó importancia».

