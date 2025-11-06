Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita…»

Una niña de siete años ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente por una fractura de nariz tras sufrir un empujón en su colegio de Marbella ... por parte de otra escolar que, supuestamente, la llevaba molestando desde el año pasado. Así lo confesó la menor a los sanitarios que la atendieron en el Hospital Costa del Sol y así consta en el informe del alta médica, al que ha tenido acceso este periódico. Su madre sabía que algunas compañeras de la pequeña, natural de Colombia, se burlaban de ella cuando leía en voz alta y que le decían «fea», «gorda» y «panchita», ha reconocido a SUR. Pero, también ha reconocido que «le restó importancia».

Con un nudo en la garganta, la madre de la niña confiesa sentir «impotencia por no haber tomado antes cartas en el asunto». La historia se remonta un año atrás, cuando la profesora le informó, siempre según su relato, de que la menor «no sabía leer» y estaba «distraída» en clase. «La niña no quería ir al colegio y su hermana, que iba a recogerla, me dijo que las niñas la estaban molestando». Su madre era consciente de la situación, pero también pensó que «eran cosas de niños» y no le dio «demasiada importancia», insiste. No obstante, asegura que su hija mayor llegó a hablar del tema con la profesora de la menor y esta le dijo que «iba a hablar con los niños» y que «no iba a volver a suceder».

Desde la delegación de Educación, en cambio, han informado de que el centro carecía de denuncias o avisos previos de la familia por una posible situación de acoso, y que el profesorado tampoco había detectado evidencias en este sentido.

Este curso escolar la menor repite segundo de Primaria y su madre cuenta que lo empezó «con más ánimo» porque «las niñas que le molestaban» pasaron a tercero. Si bien, a los pocos días de comenzar las clases, explica que llegó a su casa con raspones y, al preguntarle, le contestó que «las niñas de siempre le habían hecho caer». Este lunes 3 de octubre, sobre las 15.30 horas, la pequeña salía del comedor en dirección a sus actividades extraescolares cuando recibió el empujón que le ha provocado un traumatismo frontal y nasal.

El centro ha abierto un protocolo para dilucidar lo ocurrido y adoptar las medidas oportunas

Con la cara ensangrentada, dolor abdominal y mareo encontró a la menor su padre, que fue alertado por el colegio y se desplazó hasta el lugar para llevarla al hospital, donde la dejaron ingresada. «La niña no le dijo nada al papá, pero a los médicos sí le dijo que iba andando cuando una de las niñas le empujó. Si hubieran estado jugando habría alcanzado a poner los brazos, pero iba distraída y recibió un golpe en seco en su cara», relata la madre. Al día siguiente, operaron a la menor.

Aún dolorida, la menor trata de recuperarse, mientras que su madre gestiona la «rabia» que lleva días sintiendo por que el centro no hubiese alertado a los sanitarios y que la directora no se pusiera en contacto con ella las horas siguientes. «Ayer cuando salimos del hospital fui a buscarla y me dijo que no sabía lo que había pasado. ¿Cómo no puede saber lo que pasa en su centro?», critica. La progenitora entona el mea culpa por no ponerles en conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero pide que «estén más pendientes» porque «los niños no tienen la culpa si no los corregimos».

Educación se refiere al episodio como «un lance entre alumnas» en el que «una de ellas sufrió una caída que requirió atención médica» e informan de que el centro ha abierto un protocolo para dilucidar lo ocurrido y adoptar las medidas oportunas.