Una mujer y un hombre afectados en dos incendios en Rincón y Málaga

Una mujer y un hombre han resultado afectados en dos incendios de vivienda ocurridos esta pasada noche en Rincón de la Victoria y Málaga respectivamente, ... según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El primero de ellos se produjo sobre las 22:10 horas de ayer, a esa hora el teléfono 1-1-2 recibió un aviso por un incendio en una cocina, según indicaba el alertante se había incendiado una olla en un inmueble de la calle Zuloaga. El segundo suceso se gestionó horas más tarde, sobre la 1:30 horas, cuando varios vecinos alertaban al 1-1-2 de un incendio en una terraza de un piso ubicado en la calle Joselito.

La sala coordinadora activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Nacional y a la Guardia Civil. Los sanitarios que han acudido a sendos casos han confirmado que en el primero suceso una mujer de 20 años fue evacuada al Hospital Carlos Haya y en el segundo, un varón de 38 fue trasladado al Hospital Clínico con quemaduras.