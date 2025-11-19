Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer y un hombre afectados en dos incendios en Rincón y Málaga

Uno de ellos se ha originado en una cocina y otro en la terraza de un piso de la capital malacitana

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:58

Una mujer y un hombre han resultado afectados en dos incendios de vivienda ocurridos esta pasada noche en Rincón de la Victoria y Málaga respectivamente, ... según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

