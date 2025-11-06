Muere un turista británico alojado en un hotel de Nerja tras desvanecerse cuando iba en bicicleta por Almuñécar

Trágico suceso este jueves en la localidad granadina de Almuñécar. Un ciclista inglés de 57 años ha fallecido en los accesos al municipio, alrededor del ... punto kilométrico 312 de la antigua N-340, tras sufrir un desvanecimiento, del que no ha podido reponerse pese a los intentos de los agentes de la Policía Local y de los sanitarios de esta localidad de la costa de Granada que le han practicado tareas de reanimación cardiopulmonar.

Así lo han indicado fuentes cercanas al caso, después de que este hombre, que se alojaba en un hotel del municipio vecino de Nerja, haya sufrido un problema de salud cuando circulaba por carretera. La víctima, con iniciales N.T.T., era un turista que se alojaba en un establecimiento hotelero de la localidad costera más oriental de la provincia. En el momento del suceso, se encontraba realizando una ruta ciclista junto a unos amigos por la costa.

El Ayuntamiento de Almuñécar ha dado cuenta en un comunicado que el área municipal de Seguridad Ciudadana ha informado de la intervención de los agentes de la Policía Local tras producirse el accidente de este ciclista de nacionalidad extranjera, que ha señalado que sufrió una parada cardíaca antes de caerse a la calzada de la antigua N-340 que da entrada al municipio.

Médico que pasaba por la zona

Al llegar al lugar del suceso, los agentes comprobaron que había un hombre tirado en un lateral de la carretera, en parada cardio respiratoria, mientras un médico que pasaba por la zona le practicaba la maniobra de reanimación cardiopulmonar «sin respuesta». La policía procedió de inmediato a hacer uso del desfibrilador que lleva en sus vehículos y los agentes iniciaron el procedimiento de reanimación hasta la llegada del equipo de Urgencias del centro de salud de Almuñécar.

«Los sanitarios prolongaron las maniobras de reanimación durante más de 30 minutos sin respuesta alguna, certificando, lamentablemente, su fallecimiento», han detallado desde el Ayuntamiento de Almuñécar, que ha especificado también que el fallecido «pasaba por Almuñécar mientras hacía una ruta ciclista con unos amigos».

La edil de Seguridad, Mari Carmen Martín Orce (PP), ha lamentado el fallecimiento, ofreciéndole sus condolencias a familiares y amigos de la víctima, reconociendo también la rápida actuación de agentes de Policía Local y sanitarios.