Imagen de la Guardia Civil y la funeraria judicial, en la N-340 en Almuñécar, este jueves. SUR
Sucesos en Málaga

Muere un turista británico alojado en un hotel de Nerja tras desvanecerse cuando iba en bicicleta por Almuñécar

El hombre, de 57 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria en los accesos a la localidad granadina, en la antigua N-340, donde los agentes de la Policía Local intentaron reanimarlo sin éxito

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:48

Trágico suceso este jueves en la localidad granadina de Almuñécar. Un ciclista inglés de 57 años ha fallecido en los accesos al municipio, alrededor del ... punto kilométrico 312 de la antigua N-340, tras sufrir un desvanecimiento, del que no ha podido reponerse pese a los intentos de los agentes de la Policía Local y de los sanitarios de esta localidad de la costa de Granada que le han practicado tareas de reanimación cardiopulmonar.

