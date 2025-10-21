Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga El buque de la ONG, que había estado unos días en la capital, estaba a unas 30 millas de Málaga

Imagen de archivo del barco de Greenpeace 'Artic Sunrise'.

Un tripulante del barco de Greenpeace 'Artic Sunrise' ha fallecido en el aeropuerto de Málaga, adonde fue evacuado por un helicóptero de Salvamento Marítimo.

El ... barco de la ONG, que había estado unos días atracado en el puerto de la capital, avisó de que uno de sus tripulantes necesitaba atención médica urgente.

Salvamento marítimo movilizó una lancha y un helicóptero, que llegaron casi a la vez. Ante el estado de la mar, con fuerte oleaje, y la premura del traslado, se optó por evacuarlo en el helicóptero para llegar lo antes posible al hospital. Desgraciadamente, cuando la aeronave aterrizó en el aeropuerto de Málaga, el hombre falleció.

