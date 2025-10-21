Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del barco de Greenpeace 'Artic Sunrise'. SUR

Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga

El buque de la ONG, que había estado unos días en la capital, estaba a unas 30 millas de Málaga

Juan Cano

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 07:37

Un tripulante del barco de Greenpeace 'Artic Sunrise' ha fallecido en el aeropuerto de Málaga, adonde fue evacuado por un helicóptero de Salvamento Marítimo.

El ... barco de la ONG, que había estado unos días atracado en el puerto de la capital, avisó de que uno de sus tripulantes necesitaba atención médica urgente.

