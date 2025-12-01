Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola

Se desconoce el origen del siniestro, ocurriendo en una vivienda en la calle Jilguero

SUR

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:22

Una mujer ha fallecido este lunes al incendiarse una vivienda en Fuengirola, según informa el 112. El Teléfono de Emergencias recibió varias llamadas de ciudadanos, ... la primera sobre las 19:40 horas, que alertaban de un incendio en una casa de la calle Jilguero, y en los avisos indicaban que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble.

