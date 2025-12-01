Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola

Una mujer ha fallecido este lunes al incendiarse una vivienda en Fuengirola, según informa el 112. El Teléfono de Emergencias recibió varias llamadas de ciudadanos, ... la primera sobre las 19:40 horas, que alertaban de un incendio en una casa de la calle Jilguero, y en los avisos indicaban que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble.

La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

La Policía Local y la Nacional han confirmado el hallazgo de una mujer fallecida en el interior de la vivienda que, según las mismas fuentes, era la residente en el inmueble. No han trascendido más datos de cómo se ha podido producir este suceso.