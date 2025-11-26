Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

El siniestro tuvo lugar el martes por la tarde en la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo

SUR

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

Un motorista de 51 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes 25 de noviembre en Fuengirola, según ... informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga
  5. 5 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  10. 10

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola