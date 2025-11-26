Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola
El siniestro tuvo lugar el martes por la tarde en la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo
SUR
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:34
Un motorista de 51 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes 25 de noviembre en Fuengirola, según ... informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Varias llamadas recibidas a partir de las 18.00 horas alertaban de un siniestro con un motorista implicado en la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo y solicitaban asistencia sanitaria urgente. Acto seguido se movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.
Una vez en el lugar, los operativos de emergencia practicaron al motorista implicado en el siniestro técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente resultó fallecido.
