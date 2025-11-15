Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
El choque entre los dos turismos se registró en la calle Campanario de Retamar
SUR
Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:18
Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico registrado este sábado por la tarde en término municipal de Alhaurín de la Torre, según informa ... el 112.
El suceso ha tenido lugar en la calle Campanario de Retamar sobre las 17.45 horas. El Teléfono de Emergencias recibió varios avisos que alertaban de un choque entre dos turismos con una persona inconsciente en el interior de uno de ellos. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.
Los sanitarios han confirmado la muerte de un hombre, del que no ha trascendido la edad, como consecuencia del accidente.
