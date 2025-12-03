Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima tras la colisión entre un coche y una moto

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Un hombre de 79 años ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico registrado en Rincón de la Victoria, según informa el 112.

El ... siniestro se ha producido minutos antes de las 16 horas, al chocar una moto y un coche en la avenida del Mediterráneo, según han comunicado al Teléfono de Emergencias 112 testigos que presenciaron el suceso.

Al recibir el aviso, se movilizó entonces a la Policía Local del municipio y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Una vez en el lugar, los operativos no pudieron hacer nada por salvar la vida del individuo de 79 años, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

