Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela

La carretera se ha cobrado una nueva víctima mortal en la provincia. Un hombre de 54 años ha fallecido a primera hora de este martes ... en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Casarabonela. Como detallan a SUR desde el Servicio de Emergencias del 112 el siniestro se ha registrado en el kilómetro 35 de la A-357 tras colisionar una furgoneta y un camión.

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado a Bomberos del Consorcio provincial, que han intervenido para liberar a la víctima atrapada en el vehículo siniestrado, efectivos de la Guardia Civil y sanitarios.

El accidente ha ocasionado retenciones a primera hora pero según Tráfico la circulación en la vía ya se ha normalizado.