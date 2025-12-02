Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela

El siniestro se ha registrado a las 6.08 de este martes en el kilómetro 35 de la A-357

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:27

Comenta

La carretera se ha cobrado una nueva víctima mortal en la provincia. Un hombre de 54 años ha fallecido a primera hora de este martes ... en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Casarabonela. Como detallan a SUR desde el Servicio de Emergencias del 112 el siniestro se ha registrado en el kilómetro 35 de la A-357 tras colisionar una furgoneta y un camión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  3. 3 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
  6. 6 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  7. 7 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  8. 8

    «Tengo pacientes de VIH en seguimiento con 84 años, que llevan 35 de infección»
  9. 9

    Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar
  10. 10 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela

Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela