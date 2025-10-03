Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
El conductor quedó atrapado en el vehículo sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por salvar su vida
SUR
Viernes, 3 de octubre 2025, 22:23
Un hombre ha perdido la vida este viernes al salirse de la vía el vehículo que conducía por la A-45 en Antequera y posteriormente ... salir ardiendo, según informa el 112.
Los hechos han ocurrido a las 20.30 horas en el kilómetro 115 de la A-45. Según el testimonio de los alertantes que llamaron al Teléfono de Emergencias, el coche se salió de la calzada, chocó contra un árbol y salió ardiendo, quedando atrapado en el interior el conductor.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local y servicios sanitarios, que no obstante no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor.
Los bomberos tuvieron además que sofocar un incendio de vegetación originado a causa del accidente.
