Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años

El hombre de 84 años detenido a principios de octubre por, supuestamente, asesinar a puñaladas a su mujer, de 83, ha fallecido en la prisión ... de Alhaurín de la Torre este sábado, sobre el mediodía, cuando ha empezado a encontrarse mal mientras comía. Aunque los funcionarios y el personal de enfermería han tratado de reanimarlo, el interno finalmente ha perdido la vida en una jornada en la que no hay médico en el centro penitenciario, han denunciado desde el Sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

El investigado por el último crimen machista registrado en la provincia malagueña fue trasladado a la sala de observación tras manifestar, cuando se encontraba en su celda comiendo, que se sentía indispuesto. El servicio de enfermería trató de estabilizarlo, aunque sin éxito.

«Lo más grave es que hoy no había médico en el centro penitenciario. Una circunstancia que, lejos de ser una excepción, se repite en la mayoría de las prisiones españolas», aseguran desde TAMPM. El motivo, describen, la jubilación paulatina del personal médico y su no reposición, lo que hace que en la actualidad haya turnos que queden desprovistos de este servicio.

De esta manera, critican que son en «demasiadas» ocasiones los enfermeros y los propios funcionarios quienes asumen estas actuaciones de emergencia, a pesar de que no les corresponden, y culpan de ello a la «pasividad» de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

«Desde TAMPM denunciamos una vez más la ausencia de cobertura sanitaria estable en los centros penitenciarios, una situación que pone en riesgo tanto la vida de los internos como la seguridad de los trabajadores», añaden.