Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años

A pesar de los intentos de enfermeros y funcionarios para reanimarlo, el hombre ha terminado falleciendo. Desde el Sindicato Tu Abandono Me Puede Matar denuncian que este sábado no hay médico en la prisión de Alhaurín

María José Díaz Alcalá

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:15

El hombre de 84 años detenido a principios de octubre por, supuestamente, asesinar a puñaladas a su mujer, de 83, ha fallecido en la prisión ... de Alhaurín de la Torre este sábado, sobre el mediodía, cuando ha empezado a encontrarse mal mientras comía. Aunque los funcionarios y el personal de enfermería han tratado de reanimarlo, el interno finalmente ha perdido la vida en una jornada en la que no hay médico en el centro penitenciario, han denunciado desde el Sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

