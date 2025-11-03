Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la residencia en la que ocurrieron los hechos. SUR

Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón

La víctima, que ha estado varios días hospitalizada, falleció este domingo a consecuencia de las graves lesiones

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:04

Una mujer de 78 años ha fallecido días después de recibir una paliza en una residencia de Cerrado de Calderón. El presunto autor es otro ... interno del centro de 66 años que, de acuerdo con las fuentes, padecería demencia senil en estado muy avanzado. Según ha podido confirmar SUR, la víctima murió este domingo tras varios días hospitalizada a consecuencia de la agresión.

